Générateur de Vidéos de Formation BI : Créez du Contenu L&D Engagé

Simplifiez la création de vos vidéos de formation BI. Transformez facilement n'importe quel script en vidéos professionnelles et engageantes alimentées par l'IA avec des capacités avancées de texte-à-vidéo.

Créez une vidéo de formation BI professionnelle de 90 secondes spécifiquement pour les nouveaux employés en cours d'intégration, en vous concentrant sur les aspects fondamentaux de vos outils de business intelligence. Le style visuel doit être épuré et informatif, mélangeant des enregistrements d'écran clairs avec un présentateur virtuel, tandis que l'audio reste concis et autoritaire. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour un guide à l'écran cohérent et engageant, et utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour une création de contenu efficace.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un tutoriel vidéo de formation technique de 2 minutes conçu pour guider les membres de l'équipe existants à travers les fonctionnalités avancées de votre tableau de bord BI. Le style visuel et audio doit être détaillé et étape par étape, avec des captures d'écran précises et une narration calme et explicative. Assurez l'accessibilité et la clarté en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour un audio cohérent et des sous-titres pour une meilleure compréhension.
Exemple de Prompt 2
Développez des vidéos dynamiques de 60 secondes alimentées par l'IA pour la formation commerciale, mettant en avant les nouvelles capacités de reporting BI pertinentes pour les présentations clients. Le style visuel doit être rapide et engageant avec des graphiques animés et des points de données clés, complété par une voix off énergique et motivante. Rationalisez la production en utilisant les modèles et scènes diversifiés de HeyGen et incorporez des visuels riches de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un guide concis de 45 secondes pour générateur de vidéo AI pour le succès client, enseignant aux utilisateurs comment interpréter efficacement leurs rapports BI personnalisés. Le style visuel doit être convivial et accessible, utilisant des captures d'interface lumineuses et des instructions claires à l'écran, avec un ton audio amical et encourageant. Maximisez la portée et l'adaptabilité pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos de Formation BI

Créez sans effort des vidéos de formation BI professionnelles avec l'IA. Simplifiez les sujets complexes et engagez vos apprenants en un rien de temps, rendant l'apprentissage accessible et percutant.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par entrer ou coller votre contenu de formation BI dans notre puissant générateur de texte-à-vidéo, transformant instantanément votre texte en dialogue parlé engageant.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Choisissez parmi une sélection diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement votre instructeur BI, améliorant la touche personnelle de votre formation.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off AI et du Branding
Intégrez des voix off AI de haute qualité pour transmettre l'information clairement, offrant des options multilingues pour les équipes mondiales.
4
Step 4
Exportez pour une Distribution Multi-Plateforme
Générez votre vidéo de formation BI polie et exportez-la facilement dans divers formats d'aspect, prête pour une distribution multi-plateforme sans faille à votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Concepts BI Complexes

Simplifiez les sujets complexes de business intelligence en leçons vidéo digestes et percutantes pour une compréhension plus claire.

Questions Fréquemment Posées

Comment fonctionne le générateur de vidéos AI de HeyGen pour créer du contenu professionnel ?

HeyGen utilise un générateur de vidéos AI avancé qui transforme les scripts textuels en contenu vidéo engageant et professionnel. Les utilisateurs saisissent simplement leur script, choisissent parmi une gamme d'avatars AI réalistes, et la plateforme génère des audios et visuels synchronisés sans effort.

Puis-je personnaliser les avatars AI et intégrer l'image de marque dans les vidéos générées par HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des outils d'édition complets et des contrôles de branding, vous permettant de personnaliser les avatars AI et d'intégrer des éléments de marque spécifiques comme les logos et les schémas de couleurs. Cela garantit que vos vidéos alimentées par l'IA maintiennent une identité de marque cohérente et professionnelle.

Quelles capacités linguistiques offre HeyGen pour la création de vidéos de formation ?

HeyGen est équipé d'une voix off AI et d'un générateur de sous-titres AI qui prend en charge plus de 140 langues. Cette fonctionnalité puissante permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation accessibles et informatives pour des audiences mondiales diverses, améliorant la portée de votre contenu.

HeyGen prend-il en charge diverses options d'exportation vidéo pour une distribution multi-plateforme ?

Oui, HeyGen facilite la distribution multi-plateforme en vous permettant de télécharger votre contenu vidéo généré par l'IA dans des formats standards tels que MP4. Cela simplifie le partage de vos tutoriels vidéo et de vos supports marketing sur différents canaux de manière transparente.

