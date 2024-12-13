Créez une vidéo de formation BI professionnelle de 90 secondes spécifiquement pour les nouveaux employés en cours d'intégration, en vous concentrant sur les aspects fondamentaux de vos outils de business intelligence. Le style visuel doit être épuré et informatif, mélangeant des enregistrements d'écran clairs avec un présentateur virtuel, tandis que l'audio reste concis et autoritaire. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour un guide à l'écran cohérent et engageant, et utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour une création de contenu efficace.

