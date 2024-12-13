Meilleur Créateur de Vidéos : Créez un Contenu Époustouflant avec des Outils AI

Exploitez les avatars AI et la fonctionnalité glisser-déposer pour produire rapidement et facilement des vidéos professionnelles avec des filtres cinématographiques.

Produisez une vidéo convaincante d'une minute ciblant les créateurs de vidéos en herbe et les propriétaires de petites entreprises, démontrant comment HeyGen simplifie la production vidéo complexe. Le style visuel doit être épuré et démonstratif, avec des textes à l'écran mis en évidence, complétés par une voix off claire et concise générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, montrant comment nos outils AI élèvent votre expérience de montage vidéo.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle engageante de 90 secondes destinée aux marketeurs et aux stratèges de contenu, mettant en avant HeyGen comme le meilleur créateur de vidéos pour simplifier la création de contenu. Adoptez un style visuel dynamique et entraînant avec une musique de fond inspirante et une narration amicale et encourageante créée directement à partir de votre script en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, prouvant à quel point la création de vidéos peut être facile à utiliser.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo tutorielle informative de 2 minutes pour les formateurs d'entreprise et les éducateurs, illustrant comment créer des modules d'apprentissage en ligne professionnels avec HeyGen. Le style visuel et audio doit être professionnel et instructif, utilisant une narration calme et autoritaire d'un avatar AI et montrant comment nos modèles fournissent une base solide pour tout éditeur vidéo, améliorant les expériences d'apprentissage.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo courte de 45 secondes visuellement époustouflante pour les influenceurs des réseaux sociaux et les créateurs de contenu numérique, en se concentrant sur le déploiement rapide de contenu pour les sujets tendance. Adoptez un style rapide et visuellement attrayant avec des transitions à la mode et une bande sonore énergique, conçue pour obtenir un effet de filtres cinématographiques poli. Mettez en avant comment la capacité de redimensionnement et d'exportation des formats d'HeyGen facilite le partage rapide sur les réseaux sociaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Meilleur Créateur de Vidéos

Créez des vidéos de qualité professionnelle sans effort avec des capacités AI avancées et une interface intuitive, conçue pour faire ressortir votre contenu.

1
Step 1
Créez la Base de Votre Vidéo
Commencez par sélectionner dans notre bibliothèque diversifiée de "modèles et scènes", offrant un point de départ "facile à utiliser" pour tout projet. Cela vous permet d'établir rapidement la structure et le style de votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez Vos Présentateurs et Voix AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" réalistes pour présenter votre contenu. Nos "outils AI" s'intègrent parfaitement, vous permettant de créer des visuels engageants avec facilité.
3
Step 3
Ajoutez une Touche Professionnelle
Élevez l'accessibilité et l'engagement de votre vidéo en générant automatiquement des "sous-titres/captions". Cette fonctionnalité "Auto Captions" garantit que votre message atteint un public plus large.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Exportez votre vidéo finie avec un "redimensionnement et exportation des formats" optimisés pour diverses plateformes. Cela garantit que votre création est prête pour un "partage sur les réseaux sociaux" sans faille et un impact maximal.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Apprentissage et le Développement

.

Développez des vidéos de formation dynamiques et mémorables alimentées par l'AI pour augmenter significativement l'engagement des apprenants et améliorer les résultats de rétention des connaissances.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen transforme les scripts en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI avancés et la technologie de texte à vidéo. Cet éditeur vidéo AI puissant vous permet de générer du contenu captivant efficacement, faisant de lui le meilleur créateur de vidéos pour les entreprises.

HeyGen est-il un logiciel de montage vidéo facile à utiliser pour les débutants ?

Oui, HeyGen dispose d'une interface utilisateur intuitive et d'une fonctionnalité de glisser-déposer, le rendant incroyablement accessible même pour ceux qui débutent dans le montage vidéo. Notre vaste bibliothèque de modèles et de scènes vous aide à créer des vidéos de haute qualité sans effort.

HeyGen peut-il ajouter automatiquement des sous-titres et générer des voix off pour les vidéos ?

Absolument, HeyGen offre une génération automatique de sous-titres et de voix off robuste, simplifiant votre production de contenu. Cet outil AI essentiel garantit que vos vidéos sont accessibles et engageantes pour un public plus large.

Quels contrôles de branding sont disponibles dans HeyGen pour des vidéos professionnelles ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque de manière transparente dans vos vidéos. Vous pouvez également ajuster facilement le format d'image pour diverses plateformes et exporter du contenu de haute qualité prêt pour le partage sur les réseaux sociaux.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo