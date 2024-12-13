Générateur de Vidéos de Présentation des Avantages pour des Explications Captivantes

Créez facilement des vidéos professionnelles de présentation des avantages qui clarifient les fonctionnalités complexes et captivent les audiences avec une conversion puissante de texte en vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de produit claire et instructive de 45 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs de produits, conçue pour simplifier les fonctionnalités complexes. La vidéo doit présenter un avatar AI professionnel et amical expliquant chaque avantage avec une voix off rassurante. Les visuels doivent être clairs et faciles à suivre, rendant le processus d'apprentissage fluide.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo produit dynamique de 60 secondes pour le contenu des réseaux sociaux, idéale pour les propriétaires de petites entreprises cherchant à mettre en valeur leurs offres. Cette vidéo doit être visuellement attrayante et tendance, incorporant une musique de fond accrocheuse et un support de stock facilement disponible depuis la bibliothèque multimédia. Assurez-vous que tous les messages clés sont renforcés par des sous-titres/captions bien visibles pour une portée maximale.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de présentation professionnelle de 45 secondes adaptée aux départements RH créant du contenu pour les nouvelles recrues. Le style de la vidéo doit être sobre et corporatif, avec une musique de fond subtile pour maintenir un ton sérieux mais accueillant. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour une apparence et une sensation cohérentes, et assurez-vous que l'exportation finale utilise un redimensionnement et des exports au format approprié pour diverses plateformes internes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Présentation des Avantages

Transformez facilement votre contenu sur les avantages en vidéos de présentation captivantes qui communiquent clairement la valeur et captivent votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre script de présentation des avantages, que notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo utilisera pour structurer votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre message en choisissant parmi une large gamme d'avatars AI engageants pour représenter votre marque ou sujet.
3
Step 3
Ajoutez de l'Audio et du Branding
Incluez une touche professionnelle en générant un audio clair et convaincant avec notre fonctionnalité de génération de voix off.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Prévisualisez votre présentation des avantages complète, effectuez les derniers ajustements, puis exportez votre vidéo de haute qualité en utilisant nos options de redimensionnement et d'exports au format.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Communication des Avantages pour les Employés

Augmentez la compréhension et l'engagement des employés en créant des vidéos claires, alimentées par l'IA, expliquant les avantages et politiques de l'entreprise.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos captivantes ?

HeyGen utilise une IA avancée pour transformer votre script en vidéos captivantes avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles. Ce générateur de vidéos AI simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, permettant aux utilisateurs de produire des vidéos engageantes avec facilité.

Puis-je personnaliser les vidéos de produits avec les outils de HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de créer des vidéos de produits hautement personnalisées. Avec une large gamme de modèles de vidéos de produits, des contrôles de marque et de nombreuses options de personnalisation, vous pouvez intégrer l'apparence et la sensation de votre marque, ainsi qu'utiliser des séquences de stock et des graphiques riches pour créer des vidéos percutantes.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour un montage vidéo efficace ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour une création vidéo efficace, y compris une conversion fluide de texte en vidéo et une génération de voix off AI de haute qualité. Son éditeur intuitif par glisser-déposer permet une intégration facile des sous-titres/captions et un accès à une bibliothèque multimédia complète, simplifiant votre flux de travail.

HeyGen prend-il en charge la création de contenus vidéo diversifiés ?

Oui, HeyGen est un générateur de vidéos AI polyvalent conçu pour la création de contenus diversifiés, des vidéos explicatives aux contenus dynamiques pour les réseaux sociaux. Vous pouvez exploiter nos avatars AI engageants et nos modèles flexibles pour produire des vidéos de haute qualité qui résonnent avec votre audience sur diverses plateformes.

