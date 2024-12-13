Avantages du Créateur de Vidéos d'Intégration : Simplifiez l'Accueil de Vos Employés

Rationalisez la formation des nouvelles recrues et stimulez l'engagement. Créez facilement des vidéos d'intégration professionnelles avec la conversion de texte en vidéo à partir d'un script.

Créez une vidéo convaincante de 45 secondes destinée aux équipes RH, mettant en avant comment un créateur de vidéos d'intégration efficace simplifie leurs processus. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant des animations illustratives de l'efficacité du flux de travail, complétées par un ton audio amical et encourageant. Cette vidéo doit souligner comment la génération de voix off de HeyGen permet aux RH de produire des vidéos de haute qualité et engageantes sans avoir besoin de talents vocaux externes, améliorant ainsi considérablement l'engagement des employés dès le premier jour.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo dynamique de 60 secondes ciblant les entreprises avec des employés à distance, démontrant l'impact des vidéos d'intégration engageantes sur la culture d'entreprise. L'esthétique visuelle doit être moderne et vibrante, mettant en scène divers avatars AI interagissant dans différents environnements virtuels, accompagnés d'une narration professionnelle et entraînante. Montrez comment les avatars AI de HeyGen offrent une solution évolutive pour diffuser des vidéos de bienvenue personnalisées, garantissant que chaque nouvelle recrue se sente connectée, quel que soit son emplacement.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes destinée aux petites et moyennes entreprises axées sur la réduction des coûts d'intégration des employés. La présentation visuelle doit être simple et facile à comprendre, peut-être en utilisant des enregistrements d'écran démontrant la création rapide de vidéos, soutenue par une voix claire et informative. Illustrez l'avantage d'utiliser les sous-titres/captions de HeyGen pour toutes les vidéos d'intégration afin d'assurer l'accessibilité et la compréhension, ce qui aide à réduire les efforts de formation répétitifs et les coûts associés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo inspirante de 75 secondes pour toute organisation cherchant à améliorer l'expérience d'intégration de ses employés. Visuellement, la vidéo doit être chaleureuse et accueillante, peut-être en présentant des extraits de parcours réussis de nouvelles recrues et des jalons de l'entreprise, avec une voix enthousiaste et professionnelle. Mettez en avant comment l'utilisation des modèles et scènes préfabriqués de HeyGen permet une création rapide de contenus d'engagement des employés visuellement attrayants et cohérents, favorisant une meilleure rétention.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Intégration

Rationalisez l'expérience de vos nouvelles recrues avec des vidéos d'intégration engageantes et professionnelles qui transmettent clairement et efficacement les avantages essentiels.

1
Step 1
Collez Votre Script ou Contenu
Commencez par saisir vos informations sur les avantages. Utilisez la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer instantanément votre contenu écrit en une base vidéo dynamique pour l'intégration de vos employés.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels et Votre Image de Marque
Choisissez parmi une variété de modèles et de scènes ou d'avatars AI pour donner vie à votre vidéo. Personnalisez avec des contrôles de marque pour aligner avec l'identité de votre entreprise pour des vidéos engageantes.
3
Step 3
Ajoutez Voix et Accessibilité
Améliorez votre message avec la génération professionnelle de voix off. Assurez-vous que votre vidéo est inclusive et claire pour toutes les nouvelles recrues en incorporant des sous-titres/captions automatisés, favorisant un transfert de connaissances facile.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo d'intégration de haute qualité. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour la préparer à diverses plateformes, assurant une diffusion évolutive et cohérente à tous les nouveaux employés.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et élevez les audiences avec des vidéos motivantes

Créez des vidéos de bienvenue inspirantes et du contenu culturel, présentant positivement les avantages aux nouveaux membres de l'équipe.

Questions Fréquemment Posées

Quels sont les principaux avantages d'utiliser HeyGen pour les vidéos d'intégration des employés ?

HeyGen transforme l'intégration des employés en permettant aux équipes RH de créer rapidement des vidéos engageantes, cohérentes et évolutives. Cela réduit considérablement le temps d'intégration et peut conduire à une amélioration de l'engagement et de la rétention des employés.

Comment la création de vidéos AI de HeyGen rationalise-t-elle la production de contenu d'intégration ?

HeyGen utilise des fonctionnalités avancées alimentées par l'AI, telles que des avatars AI réalistes, la conversion de texte en vidéo à partir de scripts, et la génération automatique de voix off. Cela simplifie l'ensemble du processus de création de vidéos, permettant aux utilisateurs de produire efficacement des vidéos d'intégration de haute qualité.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos d'intégration pour refléter la marque et la culture uniques de notre entreprise ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour personnaliser vos vidéos d'intégration avec le logo, les couleurs et les messages spécifiques de votre entreprise. Cela garantit que le contenu vidéo reflète parfaitement votre culture d'entreprise unique et renforce la reconnaissance de la marque.

HeyGen est-il une solution efficace pour créer des vidéos de formation engageantes pour les employés à distance ?

Absolument, HeyGen est idéal pour créer des vidéos de formation engageantes qui répondent aux besoins d'apprentissage des employés à distance et flexibles. Sa plateforme évolutive assure un message cohérent et une livraison de contenu de haute qualité pour une formation asynchrone, améliorant l'engagement des employés, quel que soit leur emplacement.

