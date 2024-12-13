Déverrouillez l'Engagement : Votre Créateur de Vidéos Explicatives des Avantages

Augmentez les conversions et simplifiez les informations complexes sans effort avec le texte en vidéo à partir d'un script.

Créez une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, démontrant comment notre "créateur de vidéos explicatives des avantages" simplifie les informations complexes. Le style visuel doit être épuré avec des graphiques animés modernes, accompagné d'une voix off AI dynamique et professionnelle, utilisant efficacement la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative animée de 60 secondes conçue pour les responsables marketing et les stratèges des réseaux sociaux, montrant comment leurs campagnes peuvent atteindre un engagement accru dans le cadre d'une stratégie marketing robuste. Le style visuel et audio doit être dynamique et rapide, avec des avatars AI diversifiés et une musique de fond inspirante, exploitant la fonctionnalité des avatars AI de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux chefs de produit et aux équipes de vente, expliquant comment augmenter les taux de conversion pour le lancement d'un nouveau produit. Cette vidéo nécessite un style visuel soigné et direct, mettant en avant les principaux avantages avec un texte clair à l'écran et une voix off AI confiante, propulsée par la génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une pièce captivante de 45 secondes pour les fondateurs de startups et les développeurs de marques, illustrant comment notre outil améliore la notoriété de la marque grâce à la narration numérique. Le style visuel doit être créatif et riche, utilisant divers modèles et scènes, accompagné d'une voix off AI amicale pour un impact maximal, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives des Avantages

Transformez rapidement des concepts complexes en vidéos engageantes et partageables qui clarifient votre valeur et captent l'attention avec la plateforme AI intuitive de HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script d'explication des avantages. La technologie de texte en vidéo de HeyGen convertira instantanément votre texte en paroles, simplifiant les informations complexes pour votre audience.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour être le visage de votre explication. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre parfaitement au ton de votre marque pour des vidéos explicatives animées captivantes.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents, de la musique de fond et des graphiques animés. Utilisez des modèles et des scènes et appliquez vos contrôles de branding personnalisés pour garantir une expérience de narration numérique professionnelle et cohérente.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo explicative des avantages terminée, exportez-la facilement dans le ratio d'aspect souhaité. Partagez votre vidéo de haute qualité sur les plateformes pour obtenir un engagement accru et une clarté pour votre message.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation et Intégration Améliorées

.

Utilisez l'AI pour créer des vidéos claires et engageantes qui expliquent des procédures complexes et les avantages des produits, améliorant les résultats d'apprentissage.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment les vidéos AI de HeyGen peuvent-elles améliorer ma stratégie marketing ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos AI captivantes et des vidéos explicatives des avantages qui augmentent l'engagement et peuvent considérablement améliorer les taux de conversion. Notre plateforme simplifie la narration numérique, en faisant un outil essentiel pour toute stratégie marketing moderne.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un créateur de vidéos explicatives efficace ?

HeyGen se distingue comme un créateur de vidéos explicatives efficace en utilisant des avatars AI avancés et la technologie de texte en vidéo. Cela vous permet de simplifier sans effort des informations complexes en vidéos explicatives animées professionnelles sans avoir besoin de compétences traditionnelles en production vidéo.

La création de vidéos explicatives animées avec HeyGen est-elle conviviale ?

Oui, la création de vidéos explicatives animées avec HeyGen est exceptionnellement conviviale, grâce à son éditeur intuitif de glisser-déposer et sa vaste bibliothèque de modèles de vidéos explicatives. Ces outils vous permettent de produire rapidement du contenu de haute qualité qui améliore la notoriété de la marque.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos de formation et du contenu pour les réseaux sociaux ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos AI polyvalent parfait pour les vidéos de formation et le contenu engageant pour les réseaux sociaux. Ses capacités comme la génération de voix off et le redimensionnement des ratios d'aspect facilitent l'adaptation de votre message pour diverses plateformes et audiences.

