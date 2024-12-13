Générateur d'Inscription aux Avantages : Simplifiez l'Intégration des Employés

Simplifiez la sélection de plans complexes avec des formulaires intuitifs et des explications engageantes, en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script.

493/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 90 secondes avec une esthétique visuelle moderne et technophile et une voix off calme et autoritaire, ciblant les spécialistes en technologie RH et les directeurs informatiques. Cette vidéo doit mettre en avant la puissance de l'inscription aux avantages alimentée par l'AI grâce à des intégrations transparentes et des capacités d'exportation de données efficaces, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour expliquer des flux de travail techniques complexes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo analytique de 1 minute 30 secondes pour les consultants en avantages sociaux et les conseillers financiers, en utilisant des visuels détaillés basés sur des graphiques de la médiathèque et une voix off experte et rassurante. Illustrez les outils sophistiqués de comparaison de plans et le calculateur de déductions des employés, en soulignant comment ces fonctionnalités fournissent des analyses et des insights critiques pour aider à la prise de décisions éclairées, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour articuler des détails financiers complexes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de style tutoriel de 2 minutes pour les responsables des opérations RH et les agents de conformité, avec des enregistrements d'écran clairs et une voix off professionnelle et instructive. Cette vidéo doit approfondir l'optimisation du processus d'inscription aux avantages en démontrant des fonctionnalités avancées telles que la logique conditionnelle, les widgets de signature électronique et les notifications automatisées, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour présenter des instructions étape par étape.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur d'Inscription aux Avantages

Créez et gérez sans effort des formulaires d'inscription aux avantages alimentés par l'AI pour simplifier votre administration RH et permettre aux employés de choisir des plans clairs et personnalisés.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle
Commencez par choisir parmi une bibliothèque de modèles d'avantages pré-remplis, ou partez de zéro avec notre constructeur de formulaires par glisser-déposer intuitif pour concevoir votre formulaire d'inscription aux avantages parfait.
2
Step 2
Personnalisez les Détails du Plan
Saisissez facilement vos options de plan spécifiques, intégrez un calculateur de déductions des employés et appliquez une logique conditionnelle pour adapter l'expérience d'inscription à chaque employé.
3
Step 3
Intégrez et Révisez
Profitez des intégrations transparentes avec les systèmes RH existants pour la synchronisation des données. Révisez l'ensemble du formulaire, en vous assurant que toutes les règles d'éligibilité et les éléments de marque personnalisés sont précisément appliqués.
4
Step 4
Déployez et Informez les Employés
Publiez vos formulaires d'inscription aux avantages alimentés par l'AI pour l'inscription ouverte ou la sélection des avantages pour les nouveaux employés, et envoyez des notifications automatisées pour guider les employés tout au long du processus.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez Plus de Cours et Atteignez Plus d'Apprenants dans le Monde Entier

.

Développez des guides complets d'inscription aux avantages et atteignez efficacement tous les employés avec du contenu vidéo évolutif, garantissant un message cohérent.

background image

Questions Fréquemment Posées

Quel rôle jouent les avatars AI de HeyGen dans la simplification de la communication sur l'inscription aux avantages ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos engageantes, alimentées par l'AI, avec des avatars réalistes qui peuvent expliquer clairement des plans d'avantages complexes, rendant le processus d'inscription aux avantages des employés plus interactif et simplifié.

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives sur les avantages à partir d'un script ?

HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives sur les avantages en offrant des capacités robustes de texte-à-vidéo à partir de script. Cela permet aux utilisateurs de générer rapidement du contenu vidéo pour l'administration des avantages, en utilisant des modèles alimentés par l'AI et en ajoutant facilement des voix off.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos d'inscription aux avantages avec des éléments de marque spécifiques ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments visuels directement dans vos vidéos d'inscription aux avantages. Cela garantit une communication cohérente qui s'aligne avec votre identité d'entreprise.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour garantir une communication inclusive sur les avantages pour tous les employés ?

HeyGen facilite une communication inclusive sur les avantages grâce à des sous-titres/captions automatiques et à la génération de voix off multilingue. Ces fonctionnalités garantissent que les informations essentielles sur l'inscription aux avantages des employés sont clairement comprises par une main-d'œuvre diversifiée.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo