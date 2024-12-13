Générateur d'Inscription aux Avantages : Simplifiez l'Intégration des Employés
Simplifiez la sélection de plans complexes avec des formulaires intuitifs et des explications engageantes, en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 90 secondes avec une esthétique visuelle moderne et technophile et une voix off calme et autoritaire, ciblant les spécialistes en technologie RH et les directeurs informatiques. Cette vidéo doit mettre en avant la puissance de l'inscription aux avantages alimentée par l'AI grâce à des intégrations transparentes et des capacités d'exportation de données efficaces, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour expliquer des flux de travail techniques complexes.
Produisez une vidéo analytique de 1 minute 30 secondes pour les consultants en avantages sociaux et les conseillers financiers, en utilisant des visuels détaillés basés sur des graphiques de la médiathèque et une voix off experte et rassurante. Illustrez les outils sophistiqués de comparaison de plans et le calculateur de déductions des employés, en soulignant comment ces fonctionnalités fournissent des analyses et des insights critiques pour aider à la prise de décisions éclairées, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour articuler des détails financiers complexes.
Concevez une vidéo de style tutoriel de 2 minutes pour les responsables des opérations RH et les agents de conformité, avec des enregistrements d'écran clairs et une voix off professionnelle et instructive. Cette vidéo doit approfondir l'optimisation du processus d'inscription aux avantages en démontrant des fonctionnalités avancées telles que la logique conditionnelle, les widgets de signature électronique et les notifications automatisées, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour présenter des instructions étape par étape.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation avec l'AI.
Améliorez l'engagement et la rétention des employés dans l'éducation aux avantages avec des vidéos générées par l'AI, rendant les informations complexes plus faciles à assimiler.
Simplifiez les Sujets Médicaux et Améliorez l'Éducation en Santé.
Simplifiez les sujets complexes des avantages médicaux et améliorez la compréhension des employés sur les plans de santé grâce à des explications claires et visuelles.
Questions Fréquemment Posées
Quel rôle jouent les avatars AI de HeyGen dans la simplification de la communication sur l'inscription aux avantages ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos engageantes, alimentées par l'AI, avec des avatars réalistes qui peuvent expliquer clairement des plans d'avantages complexes, rendant le processus d'inscription aux avantages des employés plus interactif et simplifié.
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives sur les avantages à partir d'un script ?
HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives sur les avantages en offrant des capacités robustes de texte-à-vidéo à partir de script. Cela permet aux utilisateurs de générer rapidement du contenu vidéo pour l'administration des avantages, en utilisant des modèles alimentés par l'AI et en ajoutant facilement des voix off.
HeyGen peut-il personnaliser les vidéos d'inscription aux avantages avec des éléments de marque spécifiques ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments visuels directement dans vos vidéos d'inscription aux avantages. Cela garantit une communication cohérente qui s'aligne avec votre identité d'entreprise.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour garantir une communication inclusive sur les avantages pour tous les employés ?
HeyGen facilite une communication inclusive sur les avantages grâce à des sous-titres/captions automatiques et à la génération de voix off multilingue. Ces fonctionnalités garantissent que les informations essentielles sur l'inscription aux avantages des employés sont clairement comprises par une main-d'œuvre diversifiée.