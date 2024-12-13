Votre Créateur de Vidéos Explicatives en Coulisses pour un Contenu Engagé

Transformez sans effort des scripts en contenu vidéo marketing engageant grâce à nos capacités avancées de texte en vidéo.

Les propriétaires de petites entreprises peuvent découvrir comment réaliser rapidement des vidéos explicatives de haute qualité sans avoir besoin d'une équipe de tournage dans une vidéo captivante de 30 secondes. Cette pièce devrait présenter un style visuel moderne et engageant avec un ton optimiste et une voix off amicale, montrant comment les avatars AI de HeyGen donnent vie aux scripts de texte en vidéo, transformant des idées complexes en contenu simple et partageable.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les professionnels du marketing, une vidéo dynamique de 45 secondes peut illustrer la puissance d'un créateur de vidéos explicatives polyvalent. Le style visuel doit être élégant et professionnel, incorporant des graphiques en mouvement dynamiques, soutenus par une piste audio claire et concise. Mettez en avant la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent personnaliser le contenu vidéo en utilisant les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour créer des messages marketing percutants.
Exemple de Prompt 2
Les créateurs de contenu sont invités à explorer la facilité de conversion du texte en vidéo dans une vidéo sociale amusante et rapide de 60 secondes. Adoptez un style visuel coloré et énergique, associé à une piste audio enthousiaste. Démontrez comment la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen assure l'accessibilité, et mentionnez son redimensionnement des ratios d'aspect pour une distribution fluide sur diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo éducative informative de 30 secondes, destinée aux éducateurs et formateurs, pourrait montrer comment simplifier des sujets complexes. L'esthétique visuelle doit être propre et claire, complétée par une voix off calme et autoritaire. Soulignez l'avantage d'utiliser la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir les vidéos éducatives avec des visuels pertinents, améliorant ainsi l'expérience d'apprentissage.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos explicatives en coulisses

Créez sans effort des vidéos explicatives captivantes du script à l'écran, améliorant la clarté et l'engagement de votre audience avec des outils AI avancés.

1
Step 1
Créez votre Script
Collez votre script de vidéo explicative dans l'éditeur. Notre capacité de texte en vidéo à partir de script transformera instantanément vos mots en une vidéo dynamique, prête pour une personnalisation ultérieure.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI
Donnez vie à votre récit en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI. Ces présentateurs numériques délivreront votre message avec des expressions et mouvements naturels, captivant vos spectateurs.
3
Step 3
Personnalisez votre Vidéo
Affinez votre vidéo explicative avec votre identité de marque unique. Utilisez les contrôles de branding pour ajouter votre logo, couleurs spécifiques et polices, assurant un look cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo Explicative Finale
Une fois satisfait, exportez facilement votre vidéo explicative de haute qualité en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exports, adaptée à diverses plateformes et prête à captiver votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Publicités Vidéo à Fort Impact

.

Créez sans effort des publicités vidéo convaincantes, transformant les aperçus en coulisses en contenu marketing persuasif avec des avatars AI et du texte en vidéo.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives ?

HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos explicatives en utilisant des avatars AI et une technologie avancée de texte en vidéo. Vous pouvez transformer votre script en une vidéo professionnelle avec un présentateur AI réaliste sans effort.

Quels contrôles créatifs HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu vidéo ?

HeyGen offre des contrôles créatifs étendus, vous permettant de personnaliser les vidéos avec les logos et couleurs spécifiques de votre marque grâce à des contrôles de branding robustes. Vous pouvez également utiliser divers modèles et scènes pour adapter votre contenu précisément à votre vision, ce qui le rend idéal pour divers projets créatifs.

HeyGen prend-il en charge la génération avancée de voix off et le sous-titrage pour les vidéos ?

Oui, HeyGen dispose de capacités avancées de génération de voix off, transformant le texte écrit en discours naturel. De plus, il génère automatiquement des sous-titres et captions précis, garantissant que vos vidéos sont accessibles et engageantes pour tous les publics.

Puis-je créer des vidéos pour les réseaux sociaux et le marketing en utilisant la plateforme de HeyGen ?

Absolument, HeyGen est conçu pour vous aider à produire des vidéos percutantes pour les réseaux sociaux et des campagnes de marketing vidéo complètes avec facilité. Son interface conviviale et ses options de redimensionnement des ratios d'aspect facilitent l'adaptation de votre contenu pour diverses plateformes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo