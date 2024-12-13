Créateur de Vidéos Avant-Après : Créez des Transformations Époustouflantes

Créez des récits visuels puissants et des vidéos de transformation impressionnantes en utilisant la vaste bibliothèque de modèles de HeyGen pour des résultats rapides.

Créez une vidéo captivante de 90 secondes 'avant et après' pour les agents immobiliers et les designers d'intérieur, mettant en avant des transformations de propriétés époustouflantes. Cette vidéo doit présenter un style visuel lumineux et épuré avec des transitions fluides, accompagnée d'une musique de fond moderne et entraînante. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour structurer facilement le récit, démontrant un storytelling visuel percutant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Entraîneurs personnels et coachs en bien-être, produisez une vidéo inspirante d'une minute sur l'histoire de transformation. Mettez en avant les progrès des clients à travers des comparaisons dynamiques en écran partagé, en utilisant un style visuel énergique et une musique motivante, complétés par une voix off AI encourageante. Exploitez la "Génération de voix off" de HeyGen pour narrer le parcours du 'créateur de vidéos avant-après', le rendant accessible et percutant pour de potentiels nouveaux clients.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo détaillée de 2 minutes montrant l'évolution d'un produit, du concept initial à la version finale aboutie, destinée aux chefs de produit et aux propriétaires de petites entreprises. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des gros plans détaillés et une voix off explicative délivrée par un 'avatar AI', accompagnée d'une bande sonore subtile et ambiante. Utilisez les "Avatars AI" et "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transmettre les changements de conception complexes et les améliorations fonctionnelles, en soulignant le processus rigoureux de 'montage vidéo'.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 45 secondes démontrant le succès d'un rebranding ou d'une refonte de site web, destinée aux agences de marketing et aux consultants en marque. Ce 'créateur de vidéos avant-après' doit présenter un style visuel moderne et soigné avec des comparaisons côte à côte rapides et une musique de fond inspirée par la technologie. Intégrez les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour mettre en évidence clairement les changements clés et les avantages, assurant un storytelling visuel efficace pour une consommation rapide.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Avant-Après

Transformez sans effort vos images ou clips avant et après en récits visuels captivants qui mettent en valeur des transformations incroyables avec notre créateur de vidéos intuitif.

1
Step 1
Téléchargez Vos Médias
Commencez par télécharger vos images ou clips vidéo 'avant' et 'après' dans la bibliothèque de médias/stock support.
2
Step 2
Choisissez un Modèle Vidéo
Sélectionnez parmi une variété de modèles vidéo ou construisez votre scène à partir de zéro pour structurer efficacement votre histoire de transformation.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez votre vidéo avec des superpositions de texte et la génération de voix off pour décrire votre séquence avant et après.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo avec un redimensionnement des ratios d'aspect et des exportations pour un visionnage optimal, puis téléchargez-la pour un partage facile sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Publicités Avant-Après Performantes

Concevez des publicités vidéo AI puissantes qui mettent en avant visuellement les transformations de produits ou services pour un impact publicitaire maximal.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI pour transformer le texte en vidéos dynamiques sans effort. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une variété d'avatars AI et générer une voix off AI directement à partir d'un script, simplifiant considérablement l'ensemble du processus de production vidéo.

Quelles options d'exportation et fonctionnalités sont disponibles pour les vidéos HeyGen ?

HeyGen prend en charge le téléchargement de vidéos MP4 de haute qualité, offrant une flexibilité avec des formats vidéo personnalisés et un redimensionnement des ratios d'aspect pour s'adapter parfaitement à diverses plateformes. Cela garantit que votre contenu est optimisé pour l'intégration sur les réseaux sociaux et une distribution plus large.

HeyGen peut-il aider à personnaliser et améliorer le storytelling visuel ?

Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs d'élever leur storytelling visuel avec une riche bibliothèque de modèles vidéo, des transitions variées et des effets percutants. Vous pouvez également intégrer des contrôles de marque et utiliser une vaste bibliothèque de médias pour personnaliser le contenu, ajoutant des légendes vidéo professionnelles pour plus de clarté.

Comment les utilisateurs peuvent-ils facilement éditer et affiner des vidéos avec HeyGen ?

HeyGen propose un éditeur intuitif par glisser-déposer, rendant le montage vidéo accessible à tous. Ce puissant éditeur vidéo permet une intégration transparente de la voix off AI et des sous-titres/légendes générés automatiquement, permettant des ajustements rapides à vos projets.

