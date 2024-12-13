Créateur de vidéos publicitaires avant-après puissant pour des publicités percutantes
Augmentez les conversions avec des vidéos avant-après engageantes, créées facilement avec les "Modèles & scènes" de HeyGen pour n'importe quelle plateforme.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez un clip énergique de 15 secondes 'créateur de vidéo avant-après' pour les influenceurs beauté, montrant l'effet immédiat d'un produit de soin de la peau. La vidéo doit présenter des gros plans glamour et une musique de fond vibrante et énergique. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter le produit et ses avantages de manière dynamique, en employant un modèle élégant de 'Modèles & scènes' pour transmettre rapidement l'impact 'avant et après'.
Développez une vidéo inspirante de 45 secondes retraçant un parcours de remise en forme 'avant et après'. Cette vidéo de 'histoires de transformation' est destinée aux coachs sportifs et aux personnes cherchant de la motivation, avec des visuels puissants de progrès et une musique de fond motivante. Exploitez la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' de HeyGen pour des clips supplémentaires et créez le récit en utilisant 'Texte en vidéo à partir de script' pour mettre en valeur les étapes importantes.
Créez une vidéo concise de 20 secondes 'créateur de vidéo avant-après' démontrant l'amélioration de la présence en ligne d'une petite entreprise. Cette vidéo professionnelle et épurée cible les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, utilisant une voix off confiante et une musique de fond subtile. Employez le 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' de HeyGen pour optimiser pour diverses plateformes de médias sociaux, assurant une communication claire avec des sous-titres.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités avant-après à fort impact.
Générez rapidement des vidéos publicitaires avant-après professionnelles et performantes pour démontrer visuellement l'impact d'un produit ou service et capter l'attention du public.
Illustrez visuellement les transformations des clients.
Mettez en avant visuellement des histoires de succès et de transformation incroyables de clients, créant des récits avant-après convaincants qui renforcent la confiance et stimulent les conversions.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos publicitaires avant-après captivantes ?
HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos publicitaires "avant et après" dynamiques qui mettent en valeur des transformations visuelles puissantes. Utilisez notre éditeur intuitif par glisser-déposer et nos nombreux modèles vidéo pour créer des vidéos de comparaison engageantes, parfaites pour les campagnes sur les réseaux sociaux.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos publicitaires efficace pour les entreprises ?
HeyGen utilise une technologie AI avancée pour simplifier la création de vidéos publicitaires professionnelles. Notre plateforme offre une large gamme de modèles vidéo personnalisables et d'options de voix off de haute qualité, vous permettant de générer rapidement et efficacement des vidéos marketing percutantes.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos publicitaires ?
HeyGen propose des outils d'édition étendus et des contrôles de marque pour personnaliser entièrement vos vidéos publicitaires. Vous pouvez facilement ajuster les ratios d'aspect, ajouter des animations de texte dynamiques et incorporer vos propres médias ou choisir parmi notre bibliothèque de médias pour s'aligner parfaitement avec votre marque.
HeyGen peut-il m'aider à générer rapidement des vidéos marketing de haute qualité en utilisant des modèles ?
Oui, HeyGen propose une sélection robuste de modèles vidéo conçus pour accélérer votre création de contenu. Générez facilement des vidéos marketing professionnelles, y compris des vidéos courtes engageantes pour les réseaux sociaux, et ajoutez des appels à l'action clairs pour augmenter l'engagement et obtenir des résultats.