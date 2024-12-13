Imaginez une vidéo tutorielle de beauté de 45 secondes conçue pour les débutants en maquillage, présentant un look 'no-makeup' simple. Le style visuel doit être lumineux et encourageant, avec des plans rapprochés clairs de chaque étape d'application. Une voix off générée par l'IA, facilement créée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, guide les spectateurs tout au long du processus, le rendant accessible et convivial. Cette courte vidéo vise à donner aux nouveaux utilisateurs des conseils de beauté rapides et pratiques.

Générer une Vidéo