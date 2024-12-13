Créateur de Vidéos de Produits de Beauté Créez des Vidéos de Produits Époustouflantes

Créez facilement des vidéos captivantes de produits de beauté et boostez vos ventes grâce aux puissants Avatars AI de HeyGen.

Produisez une vidéo courte et dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant les jeunes passionnés de beauté, mettant en avant le lancement d'un nouveau produit. Le style visuel doit être lumineux et énergique avec des coupes rapides, accompagné de musique pop entraînante, en utilisant les 'Templates & scenes' de HeyGen pour assembler rapidement un contenu vidéo de produit de beauté convaincant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de produit concise de 45 secondes, destinée aux débutants en soins de la peau, illustrant l'application étape par étape d'un nouveau sérum. Cette vidéo doit adopter un style visuel calme et instructif avec un éclairage doux, complété par une musique de fond apaisante et un récit clair délivré via la fonctionnalité 'Voiceover generation' de HeyGen, en faisant une vidéo de produit de soin parfaite.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo engageante de 60 secondes pour les consommateurs conscients, servant d'outil marketing pour partager l'histoire et les valeurs de votre marque de beauté. Employez un style visuel cinématographique chaleureux et accueillant avec une lumière naturelle et une musique instrumentale émotive, intégrant un 'AI avatar' de HeyGen pour représenter le fondateur de la marque, créant une pièce puissante de vidéo de produit AI.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo d'évaluation de produit percutante de 15 secondes, conçue pour les acheteurs sceptiques, présentant une transformation avant-après convaincante à l'aide d'un produit de maquillage spécifique. Le style visuel doit être authentique et brut, se concentrant sur des résultats clairs avec un minimum de son de fond, en utilisant la fonctionnalité 'Text-to-video from script' de HeyGen pour traduire rapidement les témoignages d'utilisateurs en une vidéo dynamique de produit de maquillage.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Produits de Beauté

Créez facilement des vidéos de produits professionnelles et époustouflantes pour les réseaux sociaux et le marketing, conçues pour mettre en valeur vos produits de beauté efficacement.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez de Zéro
Choisissez parmi une variété de modèles vidéo préconçus optimisés pour les produits de beauté, ou commencez avec une toile vierge pour donner vie à votre vision unique.
2
Step 2
Téléchargez Vos Ressources
Importez vos images de produits, vidéos et éléments de marque. Utilisez la bibliothèque multimédia pour des séquences de stock et des outils AI pour supprimer les arrière-plans vidéo pour un rendu soigné.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Ajoutez des voix off engageantes, des sous-titres et de la musique de fond. Améliorez votre vidéo avec des Avatars AI pour présenter vos produits de beauté de manière dynamique et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo en ajustant les ratios d'aspect pour différentes plateformes. Exportez votre vidéo de produit de beauté de haute qualité, prête à augmenter l'engagement sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Avis de Produits Authentiques

.

Générez des vidéos AI engageantes pour présenter efficacement les témoignages clients et les avis de produits, renforçant la confiance et la crédibilité des articles de beauté.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon marketing vidéo de produits de beauté ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de produits de beauté époustouflantes en utilisant des avatars alimentés par l'AI et une large sélection de modèles vidéo. Personnalisez facilement chaque aspect pour produire un contenu vidéo court et engageant qui capte l'attention de votre audience.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour des vidéos de démonstration de produits dynamiques ?

Avec HeyGen, vous pouvez concevoir des vidéos de démonstration de produits captivantes en utilisant des modèles vidéo AI et des capacités avancées de texte en vidéo. Notre plateforme permet des animations, un branding personnalisé et des voix off générées par AI, garantissant que votre produit se démarque.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos engageantes pour les produits de soin et de maquillage ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos de produits AI idéal pour réaliser des vidéos convaincantes de produits de soin et de maquillage. Utilisez nos avatars AI et notre bibliothèque multimédia diversifiée pour produire un contenu de haute qualité qui met efficacement en valeur vos produits.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos d'évaluation et de tutoriels de produits ?

HeyGen simplifie la production de vidéos d'évaluation et de tutoriels de produits grâce à son interface intuitive et ses outils d'écriture AI. Générez rapidement des scripts, ajoutez des sous-titres professionnels et sélectionnez de la musique de fond pour créer efficacement un contenu poli et informatif.

