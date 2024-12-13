Créateur de Vidéo Promo de Marque Beauté : Créez des Annonces Époustouflantes Rapidement

Transformez vos scripts en vidéos promotionnelles captivantes grâce à la puissante capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, boostant le succès de votre marque.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo sophistiquée de 45 secondes destinée aux personnes recherchant des solutions de soins de la peau efficaces, mettant en avant le pouvoir transformateur d'un produit signature. Imaginez une esthétique visuelle élégante et apaisante, avec une musique de fond calme et un éclairage doux, soulignant les résultats visibles pour des "vidéos professionnelles". Exploitez la "Génération de voix off" de HeyGen pour ajouter une narration polie et autoritaire, créant un puissant atout "Créateur de Vidéo Marketing Beauté".
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo narrative authentique de 60 secondes explorant les valeurs fondamentales et l'histoire d'une marque de beauté, engageant les consommateurs éco-conscients et ceux intéressés par la production éthique. La vidéo doit adopter un style visuel chaleureux et naturel, complété par une musique de fond douce et un ton conversationnel, reflétant des "idées créatives" authentiques. Implémentez les "avatars AI" de HeyGen pour personnifier le fondateur ou le porte-parole de la marque, assurant des "Designs Alignés à la Marque" pour un impact.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo tutorielle concise de 20 secondes démontrant une astuce beauté rapide ou un conseil d'application de produit, spécifiquement pour les passionnés de beauté recherchant des conseils rapides et pratiques. Employez un style visuel propre et moderne avec des instructions directes, des superpositions de texte dynamiques et un flux global efficace, exemplifiant un "Créateur de Vidéo Promo AI" efficace. Assurez clarté et accessibilité en incorporant les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour un engagement optimal avec des "visuels AI" clairs.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo Promo de Marque Beauté

Créez facilement des vidéos promotionnelles époustouflantes pour votre marque de beauté en utilisant l'AI, des modèles professionnels et des outils d'édition intuitifs.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée de modèles vidéo conçus professionnellement pour les marques de beauté afin de lancer rapidement votre processus créatif.
2
Step 2
Ajoutez Vos Visuels
Intégrez les éléments de votre marque ou utilisez notre vaste bibliothèque de visuels AI et de contenu stock pour mettre parfaitement en valeur vos produits et votre esthétique.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Assurez la cohérence de la marque en appliquant votre logo, palette de couleurs et polices grâce à notre fonctionnalité de contrôle de la marque pour créer des Designs Alignés à la Marque professionnels et reconnaissables.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour générer votre vidéo de haute qualité, puis partagez-la facilement sur les plateformes de réseaux sociaux pour engager votre audience et renforcer la présence de votre marque.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Témoignages Clients Authentiques

Mettez en avant des témoignages et avis clients authentiques en utilisant des vidéos AI pour renforcer la confiance et promouvoir efficacement votre marque de beauté.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos promotionnelles de ma marque de beauté ?

HeyGen permet aux marques de beauté de créer des vidéos marketing époustouflantes en utilisant des visuels AI et des Designs Alignés à la Marque. Notre Créateur de Vidéo Promo AI simplifie tout le processus, garantissant que votre vidéo promotionnelle capte l'attention et stimule l'engagement.

Quel type de contrôle créatif HeyGen offre-t-il pour les vidéos marketing beauté ?

HeyGen offre un contrôle créatif étendu avec une interface conviviale pour les débutants, vous permettant de personnaliser les modèles de vidéo, d'ajouter des visuels AI et de peaufiner chaque détail. Notre puissant éditeur vidéo garantit que vos vidéos marketing beauté reflètent parfaitement l'esthétique de votre marque.

Puis-je générer des voix off réalistes et des sous-titres pour mes lancements de produits de beauté avec HeyGen ?

Absolument. Les capacités AI de HeyGen incluent la génération de voix off naturelles et de sous-titres précis, essentiels pour atteindre des audiences diversifiées lors des lancements de produits. Vous pouvez même exploiter les avatars AI pour une touche professionnelle dans vos vidéos beauté.

Comment HeyGen aide-t-il à partager des vidéos marketing beauté sur les plateformes de réseaux sociaux ?

HeyGen simplifie le partage de vos vidéos marketing professionnelles sur des plateformes populaires comme Instagram, TikTok et YouTube. Vous pouvez facilement exporter des fichiers MP4 haute résolution, garantissant que votre contenu beauté soit impeccable partout.

