Générateur de Vidéos de Formation sur les Batteries : Créez des Cours Engagés Rapidement

Créez facilement des vidéos de formation engageantes avec notre générateur de vidéos AI, en utilisant le Texte en vidéo à partir de script pour une production rapide.

484/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 45 secondes ciblant les professionnels du marketing et les éducateurs en ligne, illustrant l'efficacité d'un générateur de vidéos AI. Le style visuel et audio doit être professionnel et informatif, avec une présentation épurée et une voix AI naturelle. Soulignez comment les "Avatars AI" réalistes de HeyGen et les capacités directes de "Texte en vidéo à partir de script" simplifient la création de vidéos parlantes captivantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo didactique de 60 secondes destinée aux départements RH et aux équipes de formation, en mettant l'accent sur la simplification des vidéos d'intégration et de formation. La présentation doit être amicale, instructive et professionnelle, incorporant des textes utiles à l'écran. Mettez en avant les "Sous-titres/captions" automatisés de HeyGen pour l'accessibilité et son riche "Support de bibliothèque de médias/stock" pour améliorer l'engagement visuel dans la formation des employés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle engageante de 30 secondes pour les créateurs YouTube et les gestionnaires de réseaux sociaux, montrant comment améliorer le contenu de leur chaîne et atteindre l'automatisation YouTube. Le style visuel doit être énergique avec des coupes rapides et de la musique de fond. Mettez en avant le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour une distribution multi-plateforme et sa puissante "Génération de voix off" pour créer des vidéos qui captivent instantanément des audiences diverses.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation sur les Batteries

Créez efficacement des vidéos de formation sur les batteries engageantes. Utilisez l'AI pour transformer votre texte en contenu visuel dynamique, garantissant un apprentissage clair et percutant pour votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par définir le contenu de votre formation. Collez simplement votre script dans l'interface Texte en vidéo à partir de script, transformant vos matériaux de formation sur les batteries en une base professionnelle pour votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez l'engagement en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu de formation. Cela donne vie à votre script avec un présentateur relatable.
3
Step 3
Ajoutez un Branding Professionnel
Appliquez les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, à votre vidéo. Cela garantit que votre matériel de formation sur les batteries est cohérent avec votre identité d'entreprise et a un aspect soigné.
4
Step 4
Exportez et Déployez Votre Formation
Une fois votre vidéo de formation sur les batteries finalisée, exportez-la facilement en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement & exportation des ratios d'aspect. Cela la rend prête pour le déploiement sur n'importe quelle plateforme, garantissant que vos vidéos créées atteignent efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élever l'Engagement et la Rétention de la Formation

.

Améliorez la participation des apprenants et la rétention des connaissances dans les programmes de formation sur les batteries en créant des expériences vidéo dynamiques et interactives alimentées par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation engageantes efficacement ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui permet aux équipes de formation et de développement de produire rapidement des vidéos de formation professionnelles. Utilisez les avatars AI et la fonctionnalité Texte en vidéo pour transformer des scripts en contenu dynamique, complété par des sous-titres AI pour l'accessibilité.

Quels types de vidéos puis-je créer avec le générateur de vidéos AI de HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer une large gamme de vidéos, y compris des vidéos d'intégration, du contenu marketing et des vidéos parlantes. Son interface intuitive et conviviale et son éditeur vidéo AI robuste rendent la production vidéo professionnelle accessible pour divers besoins.

HeyGen propose-t-il des modèles vidéo et des contrôles de marque pour une identité visuelle cohérente ?

Oui, HeyGen offre une bibliothèque de médias diversifiée et des modèles vidéo personnalisables pour démarrer vos projets. Vous pouvez facilement appliquer des contrôles de marque, y compris des logos et des couleurs de marque, garantissant que toutes vos vidéos maintiennent une apparence cohérente et professionnelle.

Comment HeyGen convertit-il le Texte en Vidéo en utilisant des avatars AI ?

Le générateur de vidéos AI innovant de HeyGen transforme sans effort vos scripts écrits en vidéos captivantes grâce à sa fonctionnalité Texte en vidéo. Vous pouvez choisir parmi une variété d'avatars AI réalistes pour transmettre votre message, améliorant l'engagement et rendant les informations complexes plus faciles à digérer.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo