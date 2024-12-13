Oui, HeyGen est une excellente solution pour une formation complète aux compétences de barman, vous permettant de développer des supports de formation engageants. Vous pouvez incorporer des démonstrations pratiques de compétences en mixologie et même suggérer d'ajouter des quiz interactifs ou des appels à l'action pour engager davantage les apprenants et maximiser votre portée de formation en ligne pour barman.