Concevez une vidéo promotionnelle de 30 secondes pour le nouveau service de coupe de cheveux signature d'un salon de coiffure, ciblant les jeunes professionnels à la recherche d'un look frais et moderne. Le style visuel doit être élégant et dynamique, avec des coupes rapides entre les transformations capillaires stylées, le tout sur une bande sonore contemporaine et entraînante. Utilisez les 'Templates & scenes' de HeyGen pour un point de départ professionnel et la 'Génération de voix off' pour annoncer clairement le service et les détails de réservation.

