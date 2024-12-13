Créez une expérience captivante de création de vidéo promo de 30 secondes pour bar, conçue pour attirer de nouveaux clients dans votre établissement dynamique. Ciblez un public jeune et énergique sur les réseaux sociaux avec des visuels élégants et dynamiques, des coupes rapides et une bande sonore électronique entraînante. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement une narration engageante qui correspond parfaitement à vos vidéos promotionnelles.

Générer une Vidéo