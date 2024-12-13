Créateur de Bannières Vidéo : Concevez des Vidéos Attrayantes Instantanément

Créez rapidement des bannières vidéo époustouflantes. Exploitez nos 'modèles et scènes' pour concevoir des visuels accrocheurs et augmenter l'engagement.

Créez une bannière vidéo créative et dynamique de 15 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux spécialistes du marketing digital, mettant en avant le lancement d'un nouveau produit avec une musique entraînante et des visuels professionnels mais engageants, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement des récits captivants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une bannière vidéo énergique de 20 secondes pour YouTube, ciblant les gamers et créateurs de contenu, en promouvant un stream à venir avec des graphismes rapides sur le thème du jeu et une musique de fond épique, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour lancer le processus créatif.
Exemple de Prompt 2
Développez une bannière vidéo concise de 10 secondes pour site web destinée aux entreprises de commerce électronique et aux prestataires de services en ligne, avec un appel à l'action clair pour stimuler les ventes, un design moderne et épuré, et une voix off confiante générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une bannière vidéo sophistiquée de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux agences de marketing et aux gestionnaires de marque, en articulant les principaux atouts de la marque et la mission de l'entreprise avec un style visuel minimaliste, une musique instrumentale douce, et en intégrant des visuels de haute qualité issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Bannières Vidéo

Créez facilement des bannières vidéo captivantes pour votre site web, vos réseaux sociaux ou votre chaîne YouTube en quelques clics, augmentant l'engagement et la visibilité de la marque.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Commencez votre projet de bannière vidéo en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée de modèles de bannières vidéo préconçus, ou commencez à partir d'une toile vierge.
2
Step 2
Ajoutez Vos Médias
Personnalisez votre bannière en ajoutant vos propres images haute résolution et clips vidéo, ou parcourez la bibliothèque de médias intégrée pour des ressources de stock époustouflantes.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Appliquez vos éléments de marque uniques, ajustez les couleurs, et incorporez des animations de texte captivantes pour faire ressortir votre bannière.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre bannière vidéo parfaite, exportez-la en haute définition. Optimisez son format pour une intégration fluide sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant des Histoires de Succès

Créez des bannières vidéo convaincantes pour mettre en avant les histoires de réussite de vos clients et renforcer la confiance efficacement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de bannières vidéo accrocheuses ?

HeyGen propose des outils intuitifs et une large gamme de modèles de bannières vidéo pour vous aider à concevoir des bannières vidéo créatives sans effort. Vous pouvez rapidement personnaliser ces modèles avec vos éléments de marque et des animations de texte pour produire des visuels captivants pour votre audience.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mes bannières vidéo dans HeyGen ?

Avec HeyGen, vous disposez de nombreuses options de personnalisation pour vos bannières vidéo, y compris l'intégration de vos éléments de marque, la sélection de fonds vidéo, et l'utilisation d'une riche bibliothèque de médias de stock. Cela vous permet de produire des bannières vidéo uniques et professionnelles qui représentent véritablement votre marque.

HeyGen peut-il aider à optimiser les bannières vidéo pour différentes plateformes de médias sociaux ?

Oui, HeyGen vous permet d'ajuster facilement le ratio vidéo de vos bannières et de les exporter en haute définition, garantissant qu'elles soient parfaites sur des plateformes comme YouTube, Facebook ou TikTok. Cette polyvalence rend l'expérience de création de bannières YouTube simple et efficace pour divers canaux.

Comment HeyGen améliore-t-il l'impact de mes bannières vidéo avec l'IA ?

HeyGen utilise des outils alimentés par l'IA, y compris la conversion de texte en vidéo et la génération de voix off, pour créer des bannières vidéo dynamiques et engageantes. Cela vous permet de réaliser rapidement une bannière vidéo qui capte l'attention et transmet efficacement votre message à travers divers espaces numériques.

