Générateur de Vidéos Bannière : Créez des Créations Publicitaires Époustouflantes
Concevez rapidement des créations publicitaires accrocheuses en utilisant notre riche bibliothèque de modèles pour renforcer votre présence sur les réseaux sociaux.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Créez une vidéo promotionnelle soignée de 45 secondes destinée aux chefs de produit et aux marques de commerce électronique, illustrant les options de personnalisation méticuleuses disponibles pour leurs lancements de produits. L'esthétique doit être élégante et professionnelle, avec des transitions fluides entre des prises de vue détaillées des produits et des éléments animés avec élégance, le tout sur une piste instrumentale contemporaine et inspirante. Mettez en avant comment la "Bibliothèque multimédia/soutien de stock" de HeyGen permet aux utilisateurs de sélectionner les visuels parfaits, garantissant que chaque vidéo bannière est unique et visuellement époustouflante.
Développez une vidéo informative de 60 secondes conçue pour les équipes marketing et design des agences ou grandes entreprises, expliquant l'efficacité d'un générateur de vidéos bannières alimenté par l'IA. Les visuels doivent être clairs et professionnels, utilisant des graphiques explicatifs et du texte à l'écran pour transmettre des informations complexes de manière claire, accompagnés d'une voix off autoritaire mais amicale. Cette vidéo mettra en avant comment la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen simplifie le flux de production vidéo, transformant le contenu écrit en publicités vidéo engageantes sans effort, en faisant un outil puissant d'IA pour la génération rapide de contenu.
Produisez une vidéo concise de 15 secondes visant les créateurs de contenu mondiaux et les spécialistes du marketing international, mettant en avant l'accessibilité et l'impact du contenu vidéo localisé. Le style visuel doit être audacieux et percutant, avec des images globales diversifiées et des coupes dynamiques rapides, accompagnées d'une piste de fond moderne et énergique. Ce prompt illustrera comment la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen permet aux utilisateurs d'ajouter facilement des superpositions multilingues, garantissant que leurs outils de montage vidéo peuvent créer des messages universellement compris et un Appel à l'Action clair à travers différents marchés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créations Publicitaires Performantes.
Produisez rapidement des créations publicitaires performantes avec des outils vidéo IA, améliorant l'efficacité des campagnes.
Vidéos Engagées pour les Réseaux Sociaux.
Créez des vidéos et des clips captivants pour les plateformes de réseaux sociaux, augmentant les taux d'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes créations publicitaires pour les campagnes marketing ?
HeyGen vous permet de produire facilement des créations publicitaires engageantes, en utilisant une vaste bibliothèque de modèles et de médias de stock. Vous pouvez intégrer des éléments animés dynamiques pour capter l'attention et élever vos campagnes marketing.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur de vidéos bannières de premier plan ?
HeyGen se distingue comme un puissant générateur de vidéos bannières en intégrant des outils d'IA intuitifs avec un éditeur glisser-déposer convivial. Cela permet la création et la personnalisation efficaces de vidéos bannières de haute qualité sans expertise approfondie en montage vidéo.
HeyGen me permet-il de redimensionner et d'exporter des vidéos bannières pour diverses plateformes de réseaux sociaux ?
Absolument. HeyGen offre des capacités robustes pour redimensionner facilement vos vidéos bannières afin de s'adapter aux ratios d'aspect spécifiques requis par différentes plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez ensuite exporter vos vidéos optimisées dans divers formats pour une portée maximale.
Quelles options de branding HeyGen offre-t-il pour la personnalisation des vidéos bannières ?
Avec HeyGen, les équipes marketing et design peuvent personnaliser entièrement leurs vidéos bannières, en intégrant des contrôles de branding tels que des logos et des couleurs personnalisés. Vous pouvez également ajouter un filigrane pour maintenir la cohérence de la marque sur l'ensemble de vos créations.