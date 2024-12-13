Imaginez une vidéo de 30 secondes, énergique et dynamique, montrant comment les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing digital peuvent rapidement produire des créations publicitaires captivantes pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être lumineux et moderne, utilisant des coupes rapides et des animations vibrantes, complété par une voix off motivante et entraînante. Cette vidéo démontrera la puissance des "Modèles & scènes" de HeyGen pour créer sans effort des publicités vidéo dynamiques, soulignant comment les utilisateurs peuvent lancer rapidement leurs campagnes sans expérience approfondie en montage vidéo.

Générer une Vidéo