Générateur de bannière en vidéo sans effort pour un contenu époustouflant
Créez sans effort des bannières vidéo captivantes, prêtes pour toutes les tailles d'écran grâce à notre redimensionnement & exportation des ratios d'aspect.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de storytelling de marque convaincante de 45 secondes destinée aux professionnels du marketing pour présenter une nouvelle gamme de produits. Cette vidéo professionnelle et informative commence par une image produit époustouflante, puis passe sans effort à un avatar AI expliquant éloquemment ses avantages, en faisant une vitrine idéale pour le générateur d'Image en Vidéo. Le style visuel est élégant et minimaliste, avec un accent sur les visuels produits et une voix off confiante et articulée. Utilisez les "Avatars AI" de HeyGen pour transmettre votre message clé, garantissant des vidéos de haute qualité qui résonnent avec votre audience.
Développez une vidéo didactique de 60 secondes pour les créateurs de contenu ou les éducateurs illustrant un concept complexe avec clarté. Cette création de générateur de texte en vidéo transforme un script détaillé en contenu véritablement engageant, caractérisé par des graphiques illustratifs lumineux, des transitions fluides et des explications textuelles à l'écran. L'audio présente une voix off calme et articulée synchronisée avec les visuels, conçue pour être facilement compréhensible. Assurez une accessibilité maximale et une compréhension par le spectateur en incorporant la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour personnaliser votre vidéo pour tous les publics.
Produisez une vidéo promotionnelle percutante de 15 secondes destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux annonçant un événement excitant. Ce chef-d'œuvre de générateur de vidéo AI en format court sera un spectacle visuel, combinant des séquences cinématographiques époustouflantes avec des animations de texte dynamiques pour créer des bannières vidéo qui captent immédiatement l'attention. L'audio doit être une piste instrumentale épique et entraînante, créant de l'anticipation. Pour garantir un affichage optimal sur toutes les plateformes pour vos vidéos sur les réseaux sociaux, exploitez la fonctionnalité "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen, en vous assurant que votre contenu est impeccable partout.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités vidéo performantes.
Transformez rapidement vos bannières statiques en publicités vidéo dynamiques qui captent l'attention et stimulent les conversions avec AI.
Produisez des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux.
Transformez vos bannières visuelles en vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips pour augmenter l'interaction avec le public et la présence de la marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux ?
HeyGen vous permet de produire du contenu engageant pour les campagnes sur les réseaux sociaux en transformant des invites textuelles en vidéos AI époustouflantes. Vous pouvez personnaliser votre vidéo générée par AI avec des modèles préfabriqués, des animations de texte dynamiques et une vaste bibliothèque de médias pour garantir que vos vidéos sur les réseaux sociaux se démarquent.
Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéo AI efficace pour ma marque ?
Le générateur de vidéo AI de HeyGen vous permet de créer des vidéos de haute qualité avec facilité, en intégrant le storytelling de marque à travers des éléments personnalisables. Vous pouvez utiliser les contrôles de marque pour ajouter votre logo et des couleurs spécifiques, garantissant que votre contenu s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque sur toutes les plateformes.
Puis-je convertir une image en une bannière vidéo dynamique avec HeyGen ?
Oui, HeyGen fonctionne comme un générateur d'Image en Vidéo, vous permettant d'animer des images et de les transformer en bannières vidéo charmantes pour votre site web ou vos réseaux sociaux. Améliorez votre vidéo de bannière avec une belle musique, des éléments animés et des transitions vidéo personnalisables pour un contenu véritablement engageant.
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de texte en vidéo ?
Le générateur de texte en vidéo de HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos professionnelles à partir d'un script en utilisant des avatars AI et une génération de voix off réaliste. Ajoutez des sous-titres/légendes et peaufinez votre travail avec des outils d'édition vidéo robustes pour produire des vidéos captivantes sans compétences techniques.