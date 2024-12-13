Créez des Publicités Engagantes avec Notre Créateur de Vidéos Publicitaires

Générez des publicités vidéo performantes avec des avatars AI, conçues pour capter l'attention et obtenir des résultats.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing digital, montrant comment ils peuvent transformer facilement des idées statiques en "publicités vidéo" dynamiques grâce aux "Modèles & scènes" étendus de HeyGen. Le style visuel doit être lumineux et convivial, accompagné d'une voix off enthousiaste, soulignant la rapidité et la facilité de création pour des campagnes digitales percutantes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo élégante de 45 secondes de type tutoriel destinée aux agences de marketing et aux spécialistes du marketing de performance, illustrant la puissance de HeyGen en tant que "créateur de publicités vidéo AI". Cette vidéo doit présenter un "avatar AI" professionnel expliquant de manière concise des fonctionnalités complexes, avec une voix claire et autoritaire et une esthétique visuelle moderne et minimaliste pour mettre en avant l'efficacité et l'innovation dans la création de publicités.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle énergique de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, démontrant comment HeyGen est le "créateur de publicités vidéo en ligne" ultime pour diverses plateformes. La vidéo doit comporter un montage rapide de "publicités sur les réseaux sociaux" créatives, utiliser une musique de fond entraînante, des superpositions de texte dynamiques, et mettre en avant visuellement la fonctionnalité de "redimensionnement & exportation des formats" pour une portée optimale sur toutes les plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de réponse directe concise de 15 secondes pour les startups et les entreprises de commerce électronique, soulignant comment HeyGen aide à réduire les "coûts de production" pour des "publicités vidéo" professionnelles. Le style visuel doit être épuré et direct, axé sur la problématique-solution, avec une voix off persuasive et confiante. Montrez la simplicité de transformer "Texte en vidéo à partir d'un script" pour générer rapidement des publicités convaincantes sans ressources étendues.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires

Produisez facilement des publicités vidéo convaincantes qui captent l'attention et suscitent l'engagement grâce à notre créateur de vidéos publicitaires en ligne intuitif.

1
Step 1
Créez Votre Base
Commencez par exploiter nos modèles diversifiés ou en convertissant directement des suggestions de texte en contenu vidéo. Cela établit rapidement le visuel de base pour votre publicité.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments Personnalisés
Sélectionnez un avatar AI pour narrer votre message ou appliquez des Clones de Voix pour ajouter une voix familière. Ces ajouts personnalisent votre publicité et créent un lien avec votre audience.
3
Step 3
Appliquez une Édition Intelligente
Utilisez des fonctionnalités d'édition intelligentes pour peaufiner le flux de votre vidéo, ajouter des éléments dynamiques, et vous assurer que chaque détail est soigné pour un impact maximal. Cela prépare votre vidéo pour des campagnes publicitaires efficaces.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Générez votre vidéo publicitaire finale dans divers formats pour un déploiement sans faille sur toutes les publicités et plateformes de réseaux sociaux. Votre vidéo est maintenant prête à atteindre votre audience cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Histoires de Réussite Client

Transformez les témoignages clients en publicités vidéo convaincantes, renforçant la confiance et stimulant les conversions avec des histoires authentiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités vidéo ?

HeyGen sert de créateur de publicités vidéo AI intuitif, permettant aux entreprises de produire rapidement des publicités vidéo de haute qualité à un coût de production réduit. Les utilisateurs peuvent exploiter une variété de modèles et de suggestions de texte pour générer des publicités vidéo convaincantes sans effort.

HeyGen peut-il intégrer des avatars AI et un branding automatique dans mes publicités vidéo ?

Oui, HeyGen vous permet d'intégrer de manière transparente des avatars AI réalistes dans vos publicités vidéo, améliorant l'engagement et l'attrait visuel. Il offre également des fonctionnalités de branding automatique, garantissant que l'identité de votre marque est appliquée de manière cohérente dans toutes vos campagnes de publicité vidéo.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil idéal pour les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux ?

HeyGen propose des fonctionnalités d'édition intelligentes et de redimensionnement des formats, essentielles pour optimiser vos publicités vidéo pour diverses plateformes de réseaux sociaux. Cela garantit que votre contenu est parfaitement adapté pour des publicités efficaces sur les réseaux sociaux et des campagnes publicitaires diversifiées.

Comment HeyGen peut-il aider les spécialistes du marketing de performance à créer des publicités vidéo efficaces ?

HeyGen permet aux spécialistes du marketing de performance de générer des publicités vidéo engageantes avec des appels à l'action forts, en convertissant des suggestions de texte en vidéos soignées. Ses capacités robustes de créateur de publicités vidéo en ligne, y compris la génération de voix off et de sous-titres, assurent un message clair pour des audiences diversifiées.

