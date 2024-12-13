Créez des Publicités Engagantes avec Notre Créateur de Vidéos Publicitaires
Générez des publicités vidéo performantes avec des avatars AI, conçues pour capter l'attention et obtenir des résultats.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo élégante de 45 secondes de type tutoriel destinée aux agences de marketing et aux spécialistes du marketing de performance, illustrant la puissance de HeyGen en tant que "créateur de publicités vidéo AI". Cette vidéo doit présenter un "avatar AI" professionnel expliquant de manière concise des fonctionnalités complexes, avec une voix claire et autoritaire et une esthétique visuelle moderne et minimaliste pour mettre en avant l'efficacité et l'innovation dans la création de publicités.
Produisez une vidéo promotionnelle énergique de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, démontrant comment HeyGen est le "créateur de publicités vidéo en ligne" ultime pour diverses plateformes. La vidéo doit comporter un montage rapide de "publicités sur les réseaux sociaux" créatives, utiliser une musique de fond entraînante, des superpositions de texte dynamiques, et mettre en avant visuellement la fonctionnalité de "redimensionnement & exportation des formats" pour une portée optimale sur toutes les plateformes.
Concevez une vidéo de réponse directe concise de 15 secondes pour les startups et les entreprises de commerce électronique, soulignant comment HeyGen aide à réduire les "coûts de production" pour des "publicités vidéo" professionnelles. Le style visuel doit être épuré et direct, axé sur la problématique-solution, avec une voix off persuasive et confiante. Montrez la simplicité de transformer "Texte en vidéo à partir d'un script" pour générer rapidement des publicités convaincantes sans ressources étendues.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo performantes pour toutes vos campagnes, en exploitant l'AI pour maximiser l'impact et la portée.
Vidéos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des publicités vidéo captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts pour augmenter l'engagement sur toutes les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités vidéo ?
HeyGen sert de créateur de publicités vidéo AI intuitif, permettant aux entreprises de produire rapidement des publicités vidéo de haute qualité à un coût de production réduit. Les utilisateurs peuvent exploiter une variété de modèles et de suggestions de texte pour générer des publicités vidéo convaincantes sans effort.
HeyGen peut-il intégrer des avatars AI et un branding automatique dans mes publicités vidéo ?
Oui, HeyGen vous permet d'intégrer de manière transparente des avatars AI réalistes dans vos publicités vidéo, améliorant l'engagement et l'attrait visuel. Il offre également des fonctionnalités de branding automatique, garantissant que l'identité de votre marque est appliquée de manière cohérente dans toutes vos campagnes de publicité vidéo.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil idéal pour les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux ?
HeyGen propose des fonctionnalités d'édition intelligentes et de redimensionnement des formats, essentielles pour optimiser vos publicités vidéo pour diverses plateformes de réseaux sociaux. Cela garantit que votre contenu est parfaitement adapté pour des publicités efficaces sur les réseaux sociaux et des campagnes publicitaires diversifiées.
Comment HeyGen peut-il aider les spécialistes du marketing de performance à créer des publicités vidéo efficaces ?
HeyGen permet aux spécialistes du marketing de performance de générer des publicités vidéo engageantes avec des appels à l'action forts, en convertissant des suggestions de texte en vidéos soignées. Ses capacités robustes de créateur de publicités vidéo en ligne, y compris la génération de voix off et de sous-titres, assurent un message clair pour des audiences diversifiées.