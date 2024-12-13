Créateur de Vidéos de Démonstration Bancaire : Simplifiez les Guides Financiers

Créez une vidéo de démonstration bancaire de 60 secondes pour les nouveaux clients de la banque numérique, illustrant le processus fluide de "création de vidéo de démonstration d'ouverture de compte". Le style visuel doit être élégant et moderne, avec un avatar AI guidant les utilisateurs étape par étape, accompagné d'une voix off claire et amicale générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative convaincante de 45 secondes ciblant les jeunes adultes à la recherche d'éducation financière, illustrant des "conseils financiers" pratiques pour épargner intelligemment. La vidéo doit utiliser des graphiques animés engageants et des éléments animés, en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour articuler clairement des concepts complexes, enrichis de sous-titres pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes de "tutoriels d'intégration" pour les clients bancaires existants, mettant en avant une "nouvelle fonctionnalité de l'application" comme la gestion de carte numérique. Le style visuel doit être direct et informatif, intégrant des enregistrements d'écran avec un avatar AI des capacités de HeyGen pour fournir des conseils visuels, le tout dans un modèle professionnel conçu à partir des Modèles & scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 15 secondes destinée aux clients potentiels, mettant en avant la facilité et la commodité des services de "banque numérique" de votre banque dans le cadre d'une initiative plus large de "création de vidéo de conseils bancaires". Le style visuel et audio doit être énergique et invitant, utilisant les Modèles & scènes de HeyGen pour une production rapide et le redimensionnement & exportation des formats pour s'adapter à diverses plateformes de médias sociaux.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un créateur de vidéos de démonstration bancaire

Créez facilement des vidéos de démonstration bancaire engageantes et des tutoriels d'intégration avec AI, simplifiant les concepts financiers complexes pour vos clients et employés.

1
Step 1
Créez votre Script Vidéo
Commencez par convertir facilement votre contenu de conseils bancaires en un script vidéo. Utilisez notre fonctionnalité de texte à vidéo pour simplifier la création d'explications claires et concises pour des processus complexes comme les démonstrations d'ouverture de compte ou les tutoriels d'intégration.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter vos informations. Ces présentateurs intelligents livreront votre script avec des expressions naturelles, rendant vos vidéos de démonstration bancaire plus engageantes et personnelles.
3
Step 3
Affinez votre Vidéo avec le Branding
Personnalisez votre vidéo pour qu'elle s'aligne avec l'identité de marque de votre institution. Appliquez votre logo, vos couleurs de marque et des médias de stock pertinents pour améliorer le professionnalisme et créer des vidéos éducatives financières ou de type "comment faire" convaincantes.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Une fois votre vidéo de démonstration bancaire perfectionnée, exportez-la facilement dans divers formats et ratios d'aspect. Partagez votre documentation vidéo générée par AI sur vos plateformes pour atteindre efficacement les clients et les employés avec des conseils essentiels.

Générez des Vidéos Explicatives Engagantes sur la Banque Numérique

Produisez rapidement des vidéos de type "comment faire" concises et du contenu explicatif pour les réseaux sociaux, détaillant les nouvelles fonctionnalités et services de la banque numérique.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos explicatives bancaires ?

HeyGen, en tant que créateur de vidéos AI avancé, permet aux institutions financières de produire des vidéos explicatives bancaires engageantes et des tutoriels d'intégration en utilisant des avatars AI réalistes et des modèles de vidéos professionnellement conçus, simplifiant la création de vidéos de conseils bancaires complexes.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour créer du contenu bancaire numérique ?

HeyGen utilise une AI générative avancée pour transformer le texte en vidéo, permettant aux banques de créer des vidéos dynamiques de type "comment faire" en banque numérique en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off personnalisées, parfaites pour divers besoins de création de vidéos de démonstration d'ouverture de compte.

HeyGen peut-il simplifier la production de vidéos de démonstration bancaire pour la formation interne ?

Absolument. HeyGen sert d'éditeur vidéo AI intuitif, permettant la création rapide de vidéos de démonstration bancaire et de documentation vidéo interne en utilisant des modèles vidéo préconstruits et une bibliothèque multimédia robuste, réduisant considérablement le temps de production.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans les vidéos de marketing financier ?

HeyGen offre de vastes options de personnalisation, y compris des contrôles de marque pour intégrer des logos et des couleurs dans les modèles vidéo, garantissant que tout le contenu éducatif financier et les vidéos promotionnelles maintiennent une identité de marque cohérente à travers vos efforts de marketing.

