Concevez une vidéo tutorielle bancaire d'une minute pour les nouveaux clients, les guidant pas à pas dans le processus de création de compte en ligne. Le style visuel doit être épuré et intuitif, présentant des captures d'écran de l'interface, complétées par une voix off professionnelle et rassurante créée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, garantissant clarté et facilité de compréhension.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Produisez une vidéo explicative financière de 90 secondes destinée aux clients bancaires existants, détaillant les fonctionnalités cruciales de sécurité bancaire en ligne. Cette vidéo doit utiliser un style visuel engageant avec des graphiques animés modernes et un avatar AI pour illustrer des concepts complexes, en utilisant les avatars AI de HeyGen et des sous-titres/captions robustes pour améliorer l'accessibilité et la rétention d'informations.
Créez une vidéo d'intégration de 2 minutes pour les nouveaux employés de banque, illustrant le flux de travail interne pour le traitement d'une demande de prêt. Le style visuel et audio doit être corporatif et professionnel, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un look de marque cohérent, et en incorporant des médias de la bibliothèque de médias pour soutenir visuellement chaque étape de la formation.
Développez une vidéo tutorielle bancaire de 45 secondes axée sur l'utilisation rapide de la fonctionnalité de transfert de fonds de l'application mobile. Ciblez les utilisateurs de banque mobile qui ont besoin d'un guide concis et orienté vers l'action. Le style visuel doit être dynamique et visuellement clair, imitant les enregistrements d'écran mobile, avec la génération de voix off de HeyGen fournissant des instructions nettes et des sous-titres/captions proéminents pour une référence rapide.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Tutoriels Bancaires

Créez facilement des vidéos tutoriels bancaires professionnelles et engageantes en seulement quatre étapes simples, transformant des informations financières complexes en contenu clair et accessible.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger le contenu de votre vidéo ou collez un script existant. La capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script le convertira en une narration visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez un avatar AI dans notre bibliothèque diversifiée pour être le présentateur de votre tutoriel bancaire, assurant une présentation professionnelle et engageante.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Intégrez l'identité visuelle de votre banque en ajoutant votre logo et vos couleurs de marque. Utilisez les contrôles de branding (logo, couleurs) pour maintenir la cohérence.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre tutoriel terminé, exportez-le dans le format et le ratio d'aspect requis. Notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de ratio d'aspect garantit que votre vidéo est prête pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Concepts Financiers Complexes

Transformez des produits et services financiers complexes en vidéos explicatives claires et étape par étape pour une meilleure compréhension des clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour ceux qui n'ont pas de compétences en montage vidéo ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de qualité professionnelle en utilisant des avatars AI et une fonctionnalité de texte-à-vidéo, éliminant le besoin d'outils de montage vidéo complexes. Il suffit d'entrer votre script, de choisir un avatar, et HeyGen génère votre contenu.

Quelles fonctionnalités alimentées par l'AI HeyGen utilise-t-il pour générer des vidéos engageantes ?

HeyGen utilise une AI avancée pour donner vie à votre contenu, avec des avatars AI réalistes qui transmettent votre message. Il intègre des capacités robustes de texte-à-vidéo et une génération de voix off de haute qualité, simplifiant votre processus de production.

HeyGen permet-il la personnalisation de la marque dans les vidéos créées ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer votre logo, des couleurs spécifiques et d'autres éléments de marque dans vos vidéos. Vous pouvez appliquer ces personnalisations à travers divers modèles de vidéos pour maintenir une identité de marque cohérente.

Comment HeyGen peut-il aider à produire des guides utilisateur étape par étape pour la littératie financière ?

HeyGen est un créateur de vidéos de formation idéal, vous permettant de créer facilement des vidéos explicatives financières claires et des guides utilisateur étape par étape. Utilisez des avatars AI et un texte-à-vidéo simple pour transmettre efficacement des informations complexes, améliorant ainsi la littératie financière.

