Créez une vidéo d'intégration de 2 minutes pour les nouveaux employés bancaires, mettant en vedette un avatar AI amical pour présenter la culture de l'entreprise et les procédures initiales essentielles. Le style visuel doit être professionnel et accueillant, complété par une voix off claire et encourageante, en utilisant les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen pour une expérience cohérente et engageante. Cette vidéo vise à fournir aux nouveaux membres de l'équipe des connaissances fondamentales, rendant leur transition fluide et informative.

