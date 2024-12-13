Créateur de Vidéos de Services Bancaires : Créez des Vidéos Financières Engagantes

Boostez l'engagement des clients et les efforts de marketing. Transformez facilement des scripts en vidéos professionnelles grâce à notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 2 minutes destinée aux conseillers financiers et aux clients institutionnels, détaillant une offre innovante de "services bancaires" liée aux investissements durables. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle moderne et sophistiquée avec des graphiques animés dynamiques et une voix rassurante et experte. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour un look soigné et le support de la bibliothèque de médias/stock pour améliorer la narration visuelle autour des services financiers complexes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de sensibilisation publique de 60 secondes pour les clients bancaires existants et potentiels, mettant en avant les fonctionnalités de "sécurité" robustes de l'application mobile de la banque. Le style visuel doit être rassurant et convivial, présentant des démonstrations d'interface intuitives avec une voix claire et digne de confiance. Employez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes de médias sociaux et utilisez des sous-titres/captions pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de mise à jour brève de 45 secondes pour les responsables de la conformité bancaire et les équipes juridiques, décrivant les récentes "mises à jour de conformité" des réglementations financières. Le style visuel et audio doit être concis, très informatif et autoritaire, utilisant des superpositions de texte à l'écran pour les points de données clés. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour un ton professionnel et cohérent et utilisez les modèles et scènes pour une livraison rapide de contenu de marque à ces audiences internes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de services bancaires

Créez sans effort des vidéos bancaires professionnelles pour le marketing, l'engagement client et les communications internes avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une riche bibliothèque de modèles ou commencez avec une toile vierge pour rapidement mettre en scène votre vidéo de services financiers.
2
Step 2
Entrez Votre Script
Utilisez le texte-à-vidéo à partir de script pour transformer votre contenu écrit en scènes vidéo dynamiques, donnant vie à votre message efficacement.
3
Step 3
Appliquez le Branding
Intégrez l'identité unique de votre marque en utilisant les contrôles de branding, garantissant que votre vidéo s'aligne avec vos couleurs, logo et style d'entreprise.
4
Step 4
Générez et Exportez
Produisez votre vidéo finale avec le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio, l'optimisant pour diverses plateformes et atteignant efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Personnalisez la Communication Client

Diffusez des messages vidéo personnalisés et des mises à jour aux clients, renforçant les relations et augmentant l'engagement et la fidélité des clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la génération de vidéos AI pour les services financiers ?

HeyGen exploite les capacités avancées de la plateforme vidéo AI pour transformer le texte en contenu vidéo professionnel de services bancaires. Cela inclut l'utilisation d'avatars AI et d'une technologie sophistiquée de texte-à-vidéo pour simplifier la génération de vidéos pour les institutions financières.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos financières conformes à la marque ?

HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, permettant aux institutions financières de personnaliser les vidéos avec leurs logos et schémas de couleurs spécifiques. Nos modèles étendus et notre bibliothèque de médias aident à garantir que chaque vidéo reflète une communication conforme à la marque pour l'engagement des clients.

HeyGen peut-il aider à produire rapidement des vidéos bancaires à partir d'un script ?

Oui, la fonctionnalité innovante de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen permet la création rapide de vidéos bancaires de haute qualité. Vous pouvez entrer votre script, et HeyGen génère la vidéo avec des avatars AI et une voix off, accélérant considérablement votre production de contenu.

HeyGen prend-il en charge la production vidéo professionnelle et conforme pour les services financiers ?

Oui, HeyGen prend en charge la production vidéo professionnelle pour les services financiers grâce à une génération de contenu sécurisée, des contrôles de branding personnalisables et des avatars AI de haute qualité. Cela garantit que vos vidéos répondent aux normes de l'industrie et facilitent l'engagement efficace des clients et les mises à jour de conformité.

