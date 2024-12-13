Créez des formations engageantes sur la sécurité bancaire avec notre générateur
Rationalisez la conformité et renforcez la sensibilisation à la sécurité avec des capacités percutantes de transformation de texte en vidéo à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un module de formation engageant de 60 secondes destiné à tout le personnel des services financiers, conçu pour les éduquer à identifier et répondre à des simulations de phishing sophistiquées et à des tactiques d'ingénierie sociale. La vidéo doit présenter des visuels dynamiques basés sur des scénarios contrastant les réponses correctes et incorrectes, narrée par un avatar AI accessible mais ferme pour améliorer la rétention des spectateurs. Les avatars AI de HeyGen donneront vie à ces scénarios critiques avec des expressions et des mouvements réalistes.
Produisez une vidéo de formation à la conformité percutante de 30 secondes spécifiquement pour les managers supervisant la gestion des données, en mettant l'accent sur les meilleures pratiques pour la confidentialité des données dans les services financiers. L'esthétique visuelle doit être épurée et minimaliste, mettant en avant des points de données cruciaux avec un ton de voix off confiant et rassurant. Utilisez la vaste bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen pour construire rapidement une présentation soignée et professionnelle.
Générez un extrait vidéo rapide de 30 secondes pour les employés en général, offrant des conseils essentiels pour maintenir une sécurité bancaire robuste. Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne et dynamique avec des éléments animés et une voix off claire et énergique pour transmettre des informations importantes de manière succincte. Employez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour créer un audio cohérent et de haute qualité pour ces vidéos de formation essentielles pour les employés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment fonctionnent les générateurs de formation à la sécurité bancaire
Créez des vidéos de formation à la sensibilisation à la sécurité engageantes et conformes pour les services financiers, en vous assurant que votre équipe est préparée aux menaces cybernétiques modernes avec des outils pilotés par l'AI.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de cours accélérée.
Accélérez la création de contenu de formation à la sécurité bancaire pour atteindre efficacement un public plus large d'employés.
Améliorez l'engagement en formation.
Améliorez l'engagement des employés et la rétention des connaissances dans la formation à la sensibilisation à la sécurité en utilisant des vidéos AI dynamiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la formation à la sécurité bancaire ?
HeyGen est une plateforme vidéo AI avancée qui permet aux services financiers de créer des vidéos de formation à la sensibilisation à la sécurité engageantes. Il transforme le texte en vidéo à partir d'un script, en faisant un puissant générateur de formation à la sécurité bancaire pour les vidéos de formation des employés.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de programme de formation efficace pour la conformité ?
HeyGen simplifie la création de formations à la conformité avec sa bibliothèque intuitive de modèles et de scènes et ses capacités pilotées par l'AI. Vous pouvez rapidement générer des vidéos de formation professionnelle pour les employés en utilisant des avatars AI et vos propres contrôles de marque.
HeyGen peut-il simuler des menaces cybernétiques courantes comme le phishing ?
Bien que HeyGen se concentre principalement sur la création de vidéos, vous pouvez concevoir des scénarios dans votre générateur de programme de formation pour illustrer des menaces cybernétiques telles que des simulations de phishing et l'ingénierie sociale. Cela aide à éduquer les employés sur la confidentialité des données et l'identification des menaces.
Comment HeyGen soutient-il une formation personnalisée à la sensibilisation à la sécurité ?
HeyGen offre une personnalisation étendue pour la formation à la sensibilisation à la sécurité grâce à ses avatars AI et sa fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script. Cela vous permet d'adapter le contenu précisément aux besoins de votre organisation, garantissant des vidéos de formation des employés pertinentes.