Générateur de Vidéos Explicatives de Produits Bancaires pour un Contenu Engagé

Simplifiez l'éducation financière et boostez l'engagement client avec une automatisation puissante de texte-à-vidéo.

507/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 90 secondes ciblant les startups fintech et les petites entreprises, expliquant une nouvelle fonctionnalité de banque numérique. Le style visuel doit être moderne et attrayant, avec une voix off amicale et claire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information, donnant à la vidéo une touche personnalisée et mettant en avant l'efficacité d'un générateur de vidéos AI pour une création de contenu rapide.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo éducative de 2 minutes conçue pour les conseillers financiers et les sociétés de gestion de patrimoine, simplifiant les concepts de planification d'investissement ou de retraite. La vidéo doit adopter un style visuel rassurant et soigné avec une voix off experte. Utilisez les modèles et scènes conçus professionnellement par HeyGen pour garantir une esthétique de haute qualité, renforçant une stratégie marketing solide pour l'éducation financière.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo concise de 45 secondes destinée aux chefs de produit et aux départements de formation, détaillant une nouvelle mise à jour logicielle pour les opérations bancaires. Le style visuel et audio doit être direct et technique, avec une voix off automatisée claire pour plus d'efficacité. Concentrez-vous sur la génération avancée de voix off de HeyGen pour convertir rapidement des scripts techniques en audio compréhensible, montrant une manière efficace de rationaliser la création de vidéos.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Explicatives de Produits Bancaires

Créez efficacement des vidéos explicatives engageantes pour les produits financiers, améliorant l'engagement client et simplifiant les informations complexes avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Vidéo Explicative
Collez votre script de produit bancaire dans la plateforme. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo transformera instantanément votre texte en une ébauche vidéo dynamique pour votre vidéo explicative.
2
Step 2
Personnalisez avec des Contrôles de Branding
Appliquez les contrôles de branding uniques de votre organisation, y compris les logos et les palettes de couleurs, à chaque scène de votre vidéo explicative financière. Cela garantit la cohérence et le professionnalisme de la marque.
3
Step 3
Générez une Voix Off Professionnelle
Utilisez la génération avancée de voix off pour ajouter une narration claire à votre vidéo explicative. Choisissez parmi une sélection de voix réalistes pour transmettre professionnellement des sujets complexes d'éducation financière.
4
Step 4
Exportez et Engagez Votre Audience
Finalisez votre vidéo explicative et utilisez le redimensionnement et les exports au format d'aspect pour l'adapter à diverses plateformes. Partagez votre vidéo de produit bancaire pour booster efficacement l'engagement client.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Éducation Financière à Grande Échelle

.

Développez un contenu vidéo explicatif étendu pour l'éducation financière, permettant aux clients du monde entier de comprendre facilement des produits et services bancaires complexes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives de produits bancaires ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI, permettant aux institutions financières de créer efficacement des vidéos explicatives de produits bancaires captivantes. Les utilisateurs peuvent simplement entrer leur script pour utiliser la fonctionnalité de texte-à-vidéo, donnant vie à leur contenu avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off automatisée, simplifiant considérablement la création de vidéos.

Quels contrôles de branding sont disponibles pour les vidéos explicatives financières créées avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets pour garantir que vos vidéos explicatives financières s'alignent parfaitement avec votre stratégie marketing. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs d'entreprise et choisir parmi des modèles conçus professionnellement pour maintenir une identité de marque cohérente sur tout le contenu vidéo.

Puis-je créer des vidéos explicatives professionnelles sans expérience préalable en montage vidéo avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen propose un éditeur intuitif par glisser-déposer qui rend la création de vidéos accessible à tous, quelle que soit l'expérience préalable. Cela vous permet de produire facilement des vidéos explicatives de haute qualité pour l'éducation financière ou l'engagement client.

Comment HeyGen soutient-il la génération de voix off pour améliorer l'engagement client dans le contenu financier ?

Les capacités avancées de génération de voix off de HeyGen vous permettent d'ajouter une narration professionnelle et naturelle à vos vidéos, ce qui est crucial pour une éducation financière claire. Cette fonctionnalité améliore considérablement l'engagement client en délivrant des informations précises et percutantes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo