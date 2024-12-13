Générateur de Vidéo d'Intégration Bancaire : Création de Vidéos AI Facile

Permettez à votre institution financière de fournir du contenu de formation et explicatif engageant. Exploitez la transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour une production rapide.

Créez une vidéo de 45 secondes conçue pour accueillir les nouveaux clients bancaires individuels, en les guidant à travers leurs premières étapes avec un style visuel amical, professionnel et chaleureux, complété par un audio clair et invitant. Ce concept de "générateur de vidéo d'intégration bancaire" devrait exploiter les avatars AI de HeyGen pour offrir un accueil personnalisé et utiliser la génération de voix off pour des instructions nettes et rassurantes, améliorant ainsi l'expérience client globale.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative de 60 secondes destinée aux clients bancaires existants, démontrant comment utiliser une nouvelle fonctionnalité de banque numérique avec un style visuel moderne, épuré et instructif, mettant en vedette des graphiques animés engageants et une voix off dynamique et informative. Ce prompt de "vidéos explicatives financières" devrait utiliser la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour traduire facilement des instructions détaillées en visuels dynamiques et incorporer des sous-titres pour l'accessibilité, rendant l'information complexe plus digeste.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo concise de 75 secondes destinée aux nouveaux employés de banque, les introduisant à la culture d'entreprise de la banque et aux directives de conformité de base avec un style visuel professionnel et conforme à la marque utilisant les couleurs de l'entreprise et une voix off confiante et autoritaire. Cette "vidéo d'intégration des employés" devrait être conçue en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un flux structuré et incorporer le support de la bibliothèque de médias/stock pour améliorer les exemples visuels, garantissant que le message est cohérent et visuellement attrayant pour des vidéos conformes à la marque.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle engageante de 30 secondes ciblant de potentiels nouveaux clients pour un produit bancaire spécifique, présentant ses avantages avec un style dynamique, persuasif et visuellement attrayant, mettant en vedette des coupes rapides et une voix off percutante. Ce concept de "Générateur de Vidéo Marketing AI" devrait capitaliser sur le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser les vidéos professionnelles pour diverses plateformes de médias sociaux, assurant une portée maximale et une efficacité dans un marché concurrentiel.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéo d'Intégration Bancaire

Créez efficacement des vidéos d'intégration professionnelles et conformes à la marque pour le secteur bancaire, améliorant la formation des employés et l'expérience client avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre script d'intégration. Utilisez la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo de la plateforme pour transformer instantanément votre contenu écrit en dialogue parlé pour votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI qui représentent le mieux votre marque. Ces avatars AI livreront votre script, offrant une présentation cohérente et engageante.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque
Incorporez les contrôles de branding de votre banque, y compris les logos, les couleurs et les polices, pour garantir que vos vidéos sont entièrement conformes à la marque. Améliorez l'attrait visuel avec des médias pertinents de la bibliothèque de stock.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la facilement dans divers formats d'aspect ratio adaptés à différentes plateformes. Cela génère une vidéo professionnelle prête à être déployée immédiatement dans vos programmes d'intégration.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Informations Financières Complexes

Utilisez des vidéos AI pour simplifier les produits bancaires complexes et les réglementations financières, assurant une communication claire lors de l'intégration.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma production créative de vidéos pour le secteur bancaire ?

HeyGen vous permet de générer des vidéos professionnelles avec des avatars AI et des capacités de transformation de texte en vidéo, simplifiant l'expérience de création de vidéos créatives. Produisez facilement des vidéos engageantes et conformes à la marque pour le contenu explicatif bancaire et financier, assurant une vidéo AI personnalisée pour votre audience.

Quel type d'avatars AI HeyGen propose-t-il pour du contenu professionnel ?

HeyGen propose divers avatars AI qui donnent vie à vos scripts, parfaits pour les vidéos d'intégration bancaire ou la formation des employés. Ces avatars peuvent être personnalisés pour maintenir l'image professionnelle de votre marque, assurant une communication cohérente et percutante dans tout votre contenu.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos conformes à la marque pour les institutions financières ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos actifs pour produire des vidéos parfaitement conformes à la marque. Cela garantit que toutes vos vidéos de formation bancaire et votre contenu marketing s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise.

Comment la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo de HeyGen simplifie-t-elle la création de contenu ?

La fonctionnalité avancée de transformation de texte en vidéo de HeyGen transforme efficacement les scripts écrits en contenu vidéo dynamique. Cela vous permet de générer rapidement des vidéos d'intégration bancaire ou des actifs de générateur de vidéo marketing AI, économisant du temps tout en assurant des vidéos professionnelles de haute qualité pour tout usage.

