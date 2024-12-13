Générateur de Vidéos Explicatives Bancaires : Simplifiez les Concepts Financiers

Transformez instantanément des explications financières complexes en vidéos claires et engageantes grâce à notre puissante capacité de texte-à-vidéo.

Créez une vidéo explicative convaincante de 90 secondes ciblant les startups fintech, démontrant comment générer rapidement des explications financières pour des services complexes. Le style visuel doit être épuré et de type infographique, avec une voix off AI claire et autoritaire, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour simplifier la création de contenu.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique de 60 secondes destinée aux conseillers financiers expliquant un nouveau produit d'investissement avec un style visuel accessible, des couleurs douces et un avatar AI amical et engageant pour la présentation. Cette vidéo doit mettre en avant la facilité de personnalisation des modèles dans HeyGen pour adapter le message à différents segments de clients.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel d'intégration de 2 minutes pour les nouveaux employés de banque, illustrant le processus d'utilisation d'un système bancaire interne. Le style visuel doit être professionnel et informatif, incorporant des captures d'écran et des éléments préfabriqués de la bibliothèque multimédia de HeyGen, accompagnés d'une voix off précise et explicative.
Exemple de Prompt 3
Concevez un explicatif dynamique de 45 secondes pour les équipes marketing bancaires, présentant une nouvelle fonctionnalité d'application mobile. Le style visuel et audio doit être rapide et engageant, conçu pour une consommation rapide sur les plateformes, en mettant l'accent sur la capacité de HeyGen à gérer le redimensionnement des formats pour divers canaux sociaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives Bancaires

Créez facilement des vidéos explicatives bancaires captivantes avec AI, transformant des concepts financiers complexes en contenu clair et engageant qui captive votre audience.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de vidéo explicative bancaire. Notre puissant AI de Texte-à-Vidéo transformera instantanément votre texte en un brouillon vidéo dynamique, fournissant une base solide pour votre explication financière.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI
Donnez vie à votre contenu bancaire en sélectionnant et en personnalisant des Avatars AI réalistes. Ces présentateurs vivants narreront votre script, rendant les sujets financiers complexes plus engageants et accessibles pour votre audience.
3
Step 3
Affinez les Voix Off et les Visuels
Générez des Voix Off professionnelles directement à partir de votre script, assurant une narration claire et engageante avec divers accents et tons. Améliorez davantage vos scènes avec des médias de stock pertinents ou téléchargez vos éléments de marque personnalisés.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo explicative bancaire finalisée, exportez-la facilement dans divers formats adaptés à différentes plateformes. Partagez votre Contenu pour les Réseaux Sociaux de haute qualité sur les canaux ou intégrez-le dans des tutoriels d'intégration.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Publicités Financières à Fort Impact avec AI

.

Concevez des publicités vidéo AI percutantes en quelques minutes pour promouvoir efficacement les services bancaires, les produits financiers et les offres spéciales auprès des audiences cibles.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives bancaires ?

HeyGen fonctionne comme un Générateur Avancé de Vidéos Explicatives Bancaires, utilisant la Technologie AI pour transformer des scripts bruts en vidéos professionnelles. Sa fonctionnalité intuitive de Texte-à-Vidéo permet aux utilisateurs de produire efficacement des vidéos explicatives financières de haute qualité.

Quels éléments personnalisables sont disponibles lors de la génération d'explications financières avec HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour les Explications Financières grâce à sa large gamme de Modèles Personnalisables et d'Avatars AI réalistes. Les utilisateurs peuvent personnaliser davantage leur contenu en intégrant des éléments de la bibliothèque multimédia complète.

HeyGen peut-il intégrer des scripts existants et générer des voix off pour les vidéos explicatives ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la production vidéo en permettant aux utilisateurs d'entrer leurs propres scripts. Il génère ensuite automatiquement des Voix Off professionnelles, accompagnant parfaitement leurs Vidéos Explicatives avec un son de haute qualité.

Comment HeyGen soutient-il les entreprises fintech dans la production de tutoriels d'intégration ?

HeyGen permet aux entreprises fintech de créer rapidement des Tutoriels d'Intégration percutants et divers Contenus pour les Réseaux Sociaux. Ses puissantes capacités vidéo AI permettent une production et un déploiement rapides de supports éducatifs engageants.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo