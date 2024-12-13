Générateur de Vidéos Éducatives Bancaires : Créez un Contenu Engagé

Transformez vos scripts d'éducation financière en vidéos explicatives captivantes et cours de micro-apprentissage, augmentant l'engagement des apprenants avec une conversion fluide de texte en vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de cours de micro-apprentissage de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, axée sur les déductions fiscales de base. Le style visuel doit être épuré et professionnel, complété par une piste audio informative et calme et des sous-titres précis pour l'accessibilité. Ce contenu éducatif financier doit être généré efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 30 secondes conforme à la marque pour les départements de formation en entreprise, démontrant une nouvelle politique de conformité. Le style visuel et audio doit être soigné, autoritaire et refléter des directives strictes de branding d'entreprise, soutenu par une génération de voix off professionnelle. Utilisez les modèles et scènes préconçus de HeyGen pour assurer une cohérence de marque et une production vidéo évolutive à travers de multiples communications internes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo éducative bancaire de 90 secondes destinée aux nouveaux clients multiculturels d'une banque, expliquant comment ouvrir un compte d'épargne. Le ton doit être accueillant et facile à comprendre, avec des visuels diversifiés et une narration claire, améliorée par la fonctionnalité robuste de sous-titres de HeyGen pour soutenir la compréhension multilingue. Ce contenu éducatif financier servira de pièce maîtresse à notre outil de génération de vidéos éducatives bancaires.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Éducatives Bancaires

Transformez rapidement des concepts financiers complexes en vidéos éducatives engageantes et conformes à votre marque avec un générateur de vidéos AI, augmentant l'engagement des apprenants sans effort.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller ou taper votre contenu éducatif financier. Notre plateforme convertit ce texte en un récit visuel grâce à des capacités avancées de **texte-à-vidéo à partir d'un script**.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'**avatars AI** pour représenter vos instructeurs ou narrateurs, créant des vidéos explicatives financières professionnelles et accessibles.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres & Voix Off
Améliorez l'accessibilité et la compréhension en générant automatiquement des **sous-titres** précis. Cette fonctionnalité garantit que votre contenu éducatif financier est accessible à un public plus large.
4
Step 4
Appliquez l'Identité de Marque
Appliquez les logos et palettes de couleurs de votre entreprise en utilisant nos **contrôles de branding** pour garantir que vos vidéos éducatives sont entièrement conformes à votre marque pour un message cohérent.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement et la Rétention des Apprenants

Exploitez la création vidéo alimentée par l'AI pour augmenter significativement l'engagement et améliorer la rétention des connaissances dans les programmes d'éducation financière.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives financières engageantes ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI intuitif, transformant des sujets d'éducation financière complexes en vidéos explicatives claires et concises. Ses fonctionnalités robustes sont conçues pour maximiser l'engagement des apprenants grâce à une narration visuelle professionnelle et des voix off de haute qualité.

HeyGen peut-il aider les entreprises à créer des vidéos éducatives financières conformes à leur marque ?

Absolument. HeyGen vous permet de produire des vidéos constamment conformes à votre marque en offrant des modèles personnalisés et des contrôles de branding complets. Cela garantit que tout votre contenu éducatif financier s'aligne visuellement avec votre identité d'entreprise, renforçant la reconnaissance de la marque.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une création vidéo évolutive et efficace ?

HeyGen simplifie considérablement la création vidéo avec sa fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script, permettant une génération rapide de contenu. Associé à des voix off AI puissantes et des capacités vidéo multilingues, il permet une production vidéo évolutive adaptée à des audiences diversifiées.

HeyGen prend-il en charge l'accessibilité et les styles d'apprentissage divers pour l'éducation financière ?

Oui, HeyGen améliore considérablement l'accessibilité du contenu éducatif financier en générant automatiquement des sous-titres précis. Cela, combiné à des options avancées de voix off AI, soutient efficacement les préférences d'apprentissage diversifiées pour des cours de micro-apprentissage engageants.

