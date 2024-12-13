Libérez la Croissance avec un Générateur de Vidéos Explicatives pour Clients Bancaires

Simplifiez les concepts financiers complexes et améliorez l'expérience client avec des vidéos explicatives personnalisées, mettant en vedette des avatars AI engageants.

Créez une vidéo explicative de 30 secondes pour les clients bancaires existants, détaillant les avantages d'une nouvelle fonctionnalité de sécurité en ligne. Le style visuel doit être épuré et rassurant, complété par une voix off professionnelle, garantissant une expérience client positive. Utilisez la fonction de texte à vidéo de HeyGen pour générer rapidement le message précis nécessaire à la clarté.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel d'intégration personnalisé de 45 secondes destiné aux nouveaux titulaires de compte, les guidant à travers les premières étapes de la banque numérique. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et accueillant, avec un avatar AI pour renforcer l'engagement. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour créer un présentateur cohérent et accessible pour ces interactions initiales cruciales.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 60 secondes de conseils bancaires spécifiquement pour les clients PME, simplifiant un concept financier complexe comme le financement d'équipement. Le style visuel et audio doit être autoritaire mais accessible, avec des graphiques clairs à l'écran et des voix off réalistes. La capacité de génération de voix off de HeyGen garantira une narration de haute qualité qui inspire confiance.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 30 secondes pour une campagne marketing ciblant de nouveaux clients potentiels, mettant en avant un nouveau produit d'épargne. Le style visuel doit être dynamique et accrocheur, en utilisant des modèles personnalisables pour obtenir rapidement un aspect soigné. Utilisez la fonction de modèles et de scènes de HeyGen pour déployer rapidement un contenu engageant qui capte l'attention.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives pour Clients Bancaires

Donnez à vos clients bancaires des vidéos explicatives claires et personnalisées pour simplifier les concepts financiers complexes et améliorer leur expérience de la banque numérique.

1
Step 1
Créez Votre Script
Rédigez votre explication bancaire en utilisant un langage précis pour le produit. Notre plateforme transforme votre texte en contenu vidéo engageant, rendant les concepts financiers complexes faciles à comprendre pour les clients.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez un avatar AI approprié dans notre bibliothèque diversifiée pour être le présentateur de votre vidéo de conseils bancaires, assurant une présence à l'écran relatable et professionnelle.
3
Step 3
Personnalisez avec Votre Marque
Appliquez l'image de marque de votre banque, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence et le professionnalisme. Assurez-vous que chaque vidéo explicative reflète l'identité de votre institution, renforçant ainsi la confiance des clients.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo explicative finale dans les ratios d'aspect souhaités. Exportez et partagez facilement ces vidéos AI personnalisées sur vos plateformes de banque numérique pour améliorer l'expérience et la compréhension des clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez l'Éducation Bancaire Numérique

.

Produisez rapidement une vaste bibliothèque de vidéos de conseils bancaires personnalisés et de tutoriels, atteignant plus de clients avec des informations financières sur mesure.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'expérience client bancaire ?

HeyGen permet aux banques de créer des vidéos AI engageantes et personnalisées pour améliorer l'expérience client, des tutoriels d'intégration aux explications de la banque numérique. Avec des voix off réalistes et des modèles personnalisables, HeyGen aide à traduire des concepts financiers complexes en contenu facilement compréhensible, renforçant ainsi les relations avec les clients.

Quel type de vidéos explicatives les institutions financières peuvent-elles produire avec HeyGen ?

Les institutions financières peuvent utiliser HeyGen pour produire une large gamme de vidéos explicatives, y compris des présentations de produits, des guides pratiques pour la banque en ligne et du contenu éducatif sur les stratégies d'investissement. Ses capacités de génération de vidéos AI permettent une création efficace de ces outils de communication essentiels.

HeyGen peut-il générer des vidéos AI personnalisées pour des conseils bancaires ?

Oui, HeyGen se spécialise dans la création de vidéos AI personnalisées, parfaites pour fournir des conseils bancaires sur mesure et une personnalisation de produits à grande échelle. En utilisant des avatars AI et la technologie de texte à vidéo, HeyGen assure une communication cohérente et professionnelle à tous les points de contact client.

HeyGen est-il adapté pour expliquer des concepts financiers complexes aux clients ?

Absolument. HeyGen est un générateur de vidéos AI idéal pour décomposer des concepts financiers complexes en résumés vidéo clairs et digestes. Sa plateforme intuitive, incluant une assistance à la rédaction de scripts et des modèles personnalisables, permet aux professionnels bancaires de communiquer efficacement des informations complexes à leurs clients PME et autres.

