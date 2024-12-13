HeyGen est un créateur de vidéos en ligne idéal pour créer diverses vidéos pour les réseaux sociaux adaptées à votre entreprise de boulangerie. En exploitant les fonctionnalités de HeyGen comme les sous-titres automatiques et les visuels générés par AI de haute qualité, vous pouvez produire du contenu qui captive les audiences et aide efficacement à stimuler les ventes.