Créateur de vidéos avec suppression de l'arrière-plan sans effort pour votre contenu
Créez des vidéos professionnelles avec le Suppresseur de Fond Vidéo IA et ajoutez facilement de l'impact en utilisant notre fonction de Texte-en-vidéo à partir d'un script.
Moteur Créatif
Sans équipement. Sans coupures. Juste ton Agent Vidéo IA travaillant
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Création de Vidéo Native
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et But
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
HeyGen simplifie la création de vidéos professionnelles grâce à son IA de suppression d'arrière-plan vidéo, permettant aux créateurs de contenu de produire facilement des vidéos captivantes avec des arrière-plans transparents, améliorant ainsi l'impact visuel.
Créer des annonces à haute performance.
Produce visually striking video advertisements quickly, allowing products or messages to stand out against any custom background.
Créez du contenu attrayant pour les réseaux sociaux.
Craft captivating social media videos and clips with professional transparent backgrounds, boosting viewer engagement and sharing.
Questions Fréquentes
Comment HeyGen simplifie-t-elle la suppression de l'arrière-plan des vidéos ?
HeyGen utilise une technologie avancée d'élimination de fond vidéo basée sur l'IA pour supprimer automatiquement les arrière-plans des vidéos, vous permettant d'obtenir facilement un fond vidéo transparent. Notre éditeur vidéo en ligne simplifie le processus, rendant les montages professionnels accessibles à tous les utilisateurs.
Puis-je supprimer n'importe quel arrière-plan de mes vidéos en utilisant HeyGen ?
Oui, le puissant éditeur vidéo de HeyGen vous permet de supprimer différents arrière-plans de vos enregistrements, que ce soit une couleur unie comme un écran vert ou une scène plus complexe. Ensuite, vous pouvez le remplacer par un fond virtuel ou le garder transparent pour une utilisation polyvalente.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos avec suppression de fond idéal ?
HeyGen se distingue en tant que créateur de vidéos avec suppression de fond idéal en proposant une plateforme intuitive pour les créateurs de contenu. Vous pouvez facilement télécharger votre vidéo et utiliser nos puissantes fonctionnalités pour améliorer vos productions sans avoir besoin de logiciels de montage vidéo complexes.
HeyGen est-il approprié pour créer des vidéos avec un fond transparent ?
Bien sûr. HeyGen est conçu pour vous aider à créer des vidéos avec un fond transparent sans effort. Notre éditeur vidéo en ligne alimenté par l'IA traite vos téléchargements, généralement au format MP4, pour séparer proprement votre sujet, vous fournissant des résultats professionnels.