Modèles Vidéo Publicitaires Puissants pour la Rentrée Scolaire

Personnalisez facilement n'importe quel modèle vidéo de rentrée scolaire pour promouvoir vos offres et vous connecter avec votre communauté scolaire en utilisant des contrôles de marque robustes.

421/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux, promouvant les offres de rentrée scolaire, ciblant les petites entreprises et les détaillants en ligne. Le style visuel doit être rapide et lumineux avec des graphismes modernes, accompagné d'un audio tendance. Utilisez les "Avatars AI" de HeyGen pour présenter les offres clés et utilisez le "Redimensionnement & exportation des formats" pour optimiser pour différentes plateformes sociales.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de contenu éducatif de 45 secondes pour les enseignants et les créateurs de cours en ligne, en mettant l'accent sur une esthétique visuelle professionnelle mais amicale et une narration calme et encourageante. Utilisez le "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer les plans de cours en visuels engageants et assurez-vous que les "Sous-titres/captions" sont générés automatiquement pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo innovante de 60 secondes avec un thème moderne "3D Rentrée Scolaire", adaptée aux écoles et institutions éducatives à la pointe de la technologie. Le style visuel doit être futuriste, avec des éléments 3D dynamiques, accompagnés de musique électronique énergique. Cette vidéo bénéficiera de la vaste "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen pour trouver des ressources uniques et des "Templates & scenes" pour une personnalisation rapide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Modèles Vidéo Publicitaires de Rentrée Scolaire

Créez facilement des vidéos publicitaires de rentrée scolaire engageantes avec nos modèles intuitifs, conçus pour capter l'attention et promouvoir vos offres efficacement.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle
Commencez par sélectionner parmi une gamme diversifiée de "modèles vidéo publicitaires de rentrée scolaire" adaptés aux promotions et annonces. Notre vaste bibliothèque de "Templates & scenes" offre un point de départ idéal pour toute campagne.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez le modèle choisi en ajoutant facilement les médias uniques de votre marque. Utilisez le "Support de bibliothèque de médias/stock" pour "télécharger des médias" tels que des logos, des images ou des clips vidéo existants, garantissant que votre vidéo reflète votre message spécifique.
3
Step 3
Améliorez avec l'IA
Élevez votre projet avec des "outils vidéo basés sur l'IA" pour affiner votre message. Ajoutez une narration percutante en utilisant notre fonctionnalité de "Génération de voix off", garantissant que vos promotions de rentrée scolaire résonnent avec votre public.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre projet convaincant et préparez-le pour la distribution. Utilisez le "Redimensionnement & exportation des formats" pour optimiser votre "vidéo sur les réseaux sociaux" pour diverses plateformes, garantissant que vos offres de rentrée scolaire atteignent un large public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargir le Contenu Éducatif

.

Développez un contenu éducatif percutant et des matériaux d'apprentissage virtuels, atteignant un public plus large pour la préparation à la rentrée scolaire.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des modèles vidéo publicitaires engageants pour la rentrée scolaire ?

HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo publicitaires pour la rentrée scolaire, conçus professionnellement, facilitant la production de vidéos de haute qualité. Notre créateur de vidéos intuitif offre une fonctionnalité de glisser-déposer pour personnaliser votre contenu rapidement et efficacement.

HeyGen propose-t-il des outils vidéo basés sur l'IA pour des animations personnalisées dans les promotions de rentrée scolaire ?

Oui, HeyGen utilise des outils vidéo avancés basés sur l'IA pour améliorer vos promotions de rentrée scolaire, permettant des animations personnalisées dynamiques et un contenu personnalisé. Vous pouvez télécharger des médias et même utiliser des avatars AI pour des campagnes vidéo uniques sur les réseaux sociaux.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour produire du contenu éducatif pour la saison de la rentrée scolaire ?

HeyGen vous permet de générer facilement du contenu éducatif captivant, avec des fonctionnalités de texte en vidéo à partir de script et de génération de voix off pour une communication claire. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque comme les logos et les couleurs pour que vos vidéos de rentrée scolaire soient en accord avec l'identité de votre école.

Puis-je facilement adapter mes projets vidéo de rentrée scolaire pour différentes plateformes avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen prend en charge le redimensionnement des formats et diverses options d'exportation, garantissant que votre contenu vidéo de rentrée scolaire est optimisé pour n'importe quelle plateforme de médias sociaux. Vous pouvez également ajouter des sous-titres pour une accessibilité et un engagement accrus.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo