Créateur de Vidéos Publicitaires de Rentrée Scolaire : Créez des Promos Engagantes

Créez des publicités de rentrée scolaire époustouflantes en utilisant notre capacité intuitive de texte-à-vidéo à partir de script pour stimuler l'engagement.

413/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les futurs étudiants et leurs familles, créez une vidéo d'admission de rentrée scolaire de 45 secondes qui met en valeur l'atmosphère vibrante et l'excellence académique de l'établissement. Adoptez un style visuel chaleureux et accueillant, accompagné d'un récit amical généré grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour instaurer confiance et enthousiasme.
Exemple de Prompt 2
Un reel de 60 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux adolescents et jeunes adultes sur des plateformes comme Instagram Reels pourrait présenter un créateur de vidéos de haul de fournitures scolaires à haute énergie, utilisant des coupes rapides et de la musique populaire. Ce contenu engageant devrait utiliser des sous-titres clairs pour assurer une portée et une compréhension maximales, même lorsqu'il est visionné sans son.
Exemple de Prompt 3
Les entreprises cherchant à attirer des consommateurs avec des offres de rentrée scolaire peuvent créer une promotion directe et percutante de 15 secondes. La vidéo devrait adopter un style visuel accrocheur avec des graphismes audacieux, potentiellement en mettant en scène un avatar AI pour délivrer le message de l'offre spéciale de manière claire et engageante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires de Rentrée Scolaire

Créez rapidement et facilement des vidéos publicitaires de rentrée scolaire captivantes, augmentant l'engagement et générant du trafic pour la saison.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Rentrée Scolaire
Commencez par choisir parmi nos riches modèles vidéo conçus pour la saison de la rentrée scolaire, ou générez un script pour créer votre annonce en utilisant notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu Vidéo
Personnalisez facilement le modèle choisi avec le message unique et les médias de votre marque. Utilisez notre bibliothèque de médias/soutien de stock ou téléchargez les vôtres, en ajoutant des animations de texte dynamiques pour faire ressortir votre vidéo promotionnelle de rentrée scolaire.
3
Step 3
Affinez avec AI et Voix Off
Améliorez votre annonce en utilisant des outils vidéo pilotés par AI pour des résultats soignés. Générez une voix off professionnelle avec notre fonctionnalité de génération de voix off, rendant votre expérience de Générateur de Vidéos de Rentrée Scolaire AI sans effort.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Annonce
Finalisez la création de votre vidéo publicitaire de rentrée scolaire en l'exportant dans divers redimensionnements et exports de rapport d'aspect pour des plateformes comme Instagram Reels et TikTok, assurant une portée maximale avec sous-titres/captions.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Promouvez des cours éducatifs et des inscriptions

.

Développez des vidéos convaincantes pour promouvoir les cours de rentrée scolaire et augmenter les inscriptions pour les établissements éducatifs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de rentrée scolaire captivantes ?

HeyGen agit comme un "Générateur de Vidéos de Rentrée Scolaire AI", simplifiant la création de contenu engageant. Profitez de nos riches modèles vidéo et outils vidéo pilotés par AI pour produire efficacement des vidéos promotionnelles de rentrée scolaire de haute qualité.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mes besoins en créateur de vidéos publicitaires de rentrée scolaire ?

Absolument. HeyGen offre de vastes fonctionnalités de personnalisation, y compris la possibilité d'ajouter des animations de texte dynamiques, des superpositions époustouflantes, et de personnaliser le contenu pour cibler spécifiquement des plateformes comme Instagram Reels ou TikTok pour votre vidéo promotionnelle de rentrée scolaire.

HeyGen peut-il m'aider à générer des scripts et des voix off professionnelles pour mon contenu de rentrée scolaire ?

Oui, HeyGen dispose de capacités robustes pour générer des scripts pour vos vidéos de rentrée scolaire. Vous pouvez également utiliser notre génération de voix off de style créateur et même incorporer des avatars AI pour délivrer votre message efficacement.

HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos de rentrée scolaire optimisés pour diverses plateformes de médias sociaux ?

Certainement. HeyGen offre une variété de modèles de vidéos de rentrée scolaire spécifiquement conçus pour des plateformes comme Instagram Reels et TikTok. Ces modèles garantissent que votre contenu est parfaitement formaté et engageant pour une portée maximale.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo