Capturez la joie d'annoncer votre grossesse avec une vidéo de 45 secondes qui combine des visuels générés par IA et du texte animé pour créer une révélation émouvante. Parfait pour les futurs parents impatients de partager leurs nouvelles sur les réseaux sociaux, cette vidéo utilise la fonction de texte en vidéo depuis le scénario de HeyGen pour fusionner de manière impeccable votre message personnel avec des chansons sous licence, assurant une expérience mémorable et émotive. Le style visuel est doux et rêveur, idéal pour transmettre l'émotion de ce nouveau chapitre.

Générer une vidéo