Produisez une vidéo de lancement de produit de 30 secondes, vibrante et conçue pour les jeunes consommateurs férus de technologie sur les réseaux sociaux, mettant en avant une nouvelle offre B2C avec une musique de fond énergique et une voix off amicale. Utilisez la fonctionnalité de HeyGen 'Texte en vidéo à partir de script' pour générer rapidement le récit captivant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de témoignage inspirante de 45 secondes destinée aux clients potentiels B2C, présentant une histoire de réussite authentique racontée par un avatar AI relatable. Employez les avatars AI de HeyGen pour donner vie au récit, en complétant avec des images réelles et une musique de fond douce et motivante, idéale pour des vidéos marketing convaincantes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 60 secondes pour les clients existants et les nouveaux prospects, mettant en avant une offre B2C à durée limitée avec des montages rapides, des superpositions de texte audacieuses et des effets sonores excitants. Assurez une communication claire et améliorez la création de contenu global en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo éducative concise de 15 secondes pour les utilisateurs mobiles pressés, démontrant une fonctionnalité rapide d'un produit B2C. Le style visuel doit être épuré avec des graphiques minimalistes et des transitions rapides, accompagné d'une voix amicale, et optimisé pour une visualisation fluide sur application mobile en utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos B2C

Créez sans effort des vidéos marketing B2C engageantes, du texte à la production finale, captivant votre audience avec du contenu personnalisé alimenté par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou saisir votre script, transformant sans effort vos idées en une vidéo captivante. Notre fonctionnalité 'Texte en Vidéo' pose les bases de votre contenu dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une collection diversifiée d'avatars AI et de modèles conçus professionnellement pour établir le style visuel et le présentateur de votre message B2C, assurant un look professionnel.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des voix off AI au son naturel et personnalisez-la avec des éléments de branding comme des logos et des couleurs pour correspondre parfaitement à l'identité unique de votre marque.
4
Step 4
Exportez pour la Distribution
Finalisez votre création en utilisant le 'redimensionnement et les exports d'aspect-ratio' pour préparer votre vidéo dans les dimensions parfaites pour une distribution immédiate sur tous vos canaux marketing.

Cas d'Utilisation

Mettez en Avant les Histoires de Réussite de Vos Clients

Créez des vidéos convaincantes alimentées par l'AI pour partager des histoires de réussite authentiques de clients, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il les créateurs à produire des vidéos marketing engageantes ?

HeyGen permet aux créateurs de produire rapidement des vidéos marketing performantes. Ses avatars AI et ses nombreux modèles aident à générer des vidéos professionnelles qui augmentent l'engagement du public sur les réseaux sociaux et autres plateformes, simplifiant ainsi votre processus de création de contenu.

Quels types de vidéos puis-je générer avec la plateforme AI de HeyGen ?

Le puissant générateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de créer une large gamme de vidéos professionnelles, allant du contenu explicatif aux vidéos promotionnelles B2C en passant par des mises à jour engageantes pour les réseaux sociaux. Vous pouvez transformer des textes ou des scripts en expériences vidéo dynamiques avec des avatars AI réalistes et des scènes personnalisables.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour une création vidéo efficace ?

HeyGen propose des fonctionnalités AI puissantes pour simplifier la création vidéo, vous permettant de transformer des textes, des scripts ou même une simple idée en vidéos en quelques minutes. Ses capacités incluent la génération de scripts AI, des voix off AI et des sous-titres AI automatiques, assurant un flux de travail fluide pour produire du contenu de haute qualité.

Puis-je personnaliser les avatars AI et le branding dans mes vidéos HeyGen ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos avatars AI afin de s'aligner avec votre branding personnel ou l'identité de votre entreprise. Vous pouvez appliquer des contrôles de branding, y compris des logos et des couleurs, garantissant que vos vidéos professionnelles conservent un look cohérent et reconnaissable.

