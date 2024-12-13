Boostez vos ventes avec notre générateur de vidéos promo B2C

Produisez des vidéos promotionnelles B2C engageantes avec une génération de voix off AI de haute qualité, garantissant des messages clairs et convaincants pour vos clients.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo percutante de 45 secondes ciblant les petites entreprises visant des campagnes marketing efficaces sur les réseaux sociaux, avec un style visuel lumineux et énergique, des coupes rapides et divers avatars AI démontrant différents cas d'utilisation. Intégrez les avatars AI de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock, ainsi que les sous-titres/légendes, pour illustrer comment un créateur de vidéos promo peut améliorer leurs campagnes marketing sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo professionnelle de 90 secondes pour les agences de marketing digital cherchant à produire efficacement des publicités vidéo de haute qualité pour leurs clients, en utilisant un style visuel élégant qui démontre un flux de travail simplifié, incorporant des écrans partagés pour montrer différents ratios d'aspect. L'audio doit comporter une voix off autoritaire et informative, avec des effets sonores subtils mettant en valeur les caractéristiques clés. Présentez le redimensionnement et les exportations de ratio d'aspect de HeyGen et la conversion de texte en vidéo à partir de script pour rationaliser la production de diverses publicités vidéo.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 30 secondes s'adressant aux créateurs de contenu souhaitant générer rapidement des vidéos explicatives engageantes sans montage complexe, avec un style visuel d'animation de type infographique engageant, comportant du texte animé et des visuels simples et clairs. Cela sera accompagné d'une voix off directe et concise et d'une musique de fond légère et ambiante. Intégrez les modèles et scènes de HeyGen et les capacités de sous-titres/légendes pour simplifier comment un générateur de vidéos promo peut livrer des vidéos explicatives captivantes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionnent les générateurs de vidéos promo B2C

Créez facilement des vidéos promotionnelles B2C engageantes avec des outils alimentés par AI, conçus pour les entrepreneurs du e-commerce et les campagnes marketing.

1
Step 1
Choisissez un modèle
Sélectionnez parmi une large gamme de modèles conçus professionnellement pour commencer rapidement à créer votre vidéo promotionnelle, ou commencez avec une toile vierge.
2
Step 2
Ajoutez votre contenu
Personnalisez votre vidéo en incorporant vos images de produits, votre branding et votre texte, enrichis par une vaste bibliothèque de médias de photos et vidéos de stock.
3
Step 3
Générez des voix off
Donnez vie à votre script en utilisant des voix off AI, offrant une narration claire et captivante pour votre contenu promotionnel.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo et exportez-la avec un redimensionnement de ratio d'aspect, garantissant qu'elle est parfaitement optimisée pour tous vos canaux de réseaux sociaux et marketing ciblés.

Cas d'Utilisation

Témoignages clients convaincants

Témoignages clients convaincants

Renforcez la confiance et la crédibilité en transformant les histoires de réussite de vos clients en vidéos promotionnelles dynamiques et engageantes avec AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promotionnelles ?

HeyGen fonctionne comme un éditeur vidéo AI avancé et un générateur de vidéos promo, rationalisant la production de contenu vidéo promotionnel de haute qualité. Les utilisateurs peuvent exploiter les capacités de conversion de texte en vidéo pour générer des vidéos, intégrant des avatars AI réalistes et des voix off AI personnalisées à partir d'un simple script, réduisant considérablement le temps de production.

Quelles capacités d'édition offre HeyGen pour personnaliser les vidéos marketing ?

HeyGen offre des capacités d'édition robustes, permettant aux utilisateurs de personnaliser les vidéos marketing avec un éditeur glisser-déposer convivial. Vous pouvez utiliser divers modèles, ajouter des sous-titres automatiques, incorporer des médias d'une bibliothèque complète de photos et vidéos de stock, et appliquer des contrôles de marque comme des logos et des couleurs pour garantir que vos vidéos s'alignent avec vos campagnes marketing.

HeyGen peut-il produire des vidéos de haute qualité optimisées pour diverses plateformes ?

Oui, HeyGen assure une sortie vidéo de haute qualité, prenant en charge une résolution vidéo HD 1080p pour des résultats professionnels. La plateforme inclut le redimensionnement et les exportations de ratio d'aspect, vous permettant de redimensionner votre contenu pour le canal approprié, des publicités vidéo sur les réseaux sociaux aux vidéos explicatives, et de télécharger votre vidéo en format MP4 de haute qualité pour une diffusion diversifiée.

Comment les utilisateurs peuvent-ils s'assurer que leur identité de marque est maintenue dans les vidéos générées par HeyGen ?

HeyGen permet aux utilisateurs de disposer de contrôles de marque étendus pour maintenir une identité de marque cohérente dans toutes les vidéos générées. Vous pouvez facilement télécharger et intégrer vos logos de marque et palettes de couleurs spécifiques dans les modèles, garantissant que chaque vidéo personnalisée reflète votre marque unique pour les vidéos produits et les initiatives marketing.

