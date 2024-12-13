Boostez vos ventes avec notre générateur de vidéos promo B2C
Produisez des vidéos promotionnelles B2C engageantes avec une génération de voix off AI de haute qualité, garantissant des messages clairs et convaincants pour vos clients.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo percutante de 45 secondes ciblant les petites entreprises visant des campagnes marketing efficaces sur les réseaux sociaux, avec un style visuel lumineux et énergique, des coupes rapides et divers avatars AI démontrant différents cas d'utilisation. Intégrez les avatars AI de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock, ainsi que les sous-titres/légendes, pour illustrer comment un créateur de vidéos promo peut améliorer leurs campagnes marketing sur les réseaux sociaux.
Produisez une vidéo professionnelle de 90 secondes pour les agences de marketing digital cherchant à produire efficacement des publicités vidéo de haute qualité pour leurs clients, en utilisant un style visuel élégant qui démontre un flux de travail simplifié, incorporant des écrans partagés pour montrer différents ratios d'aspect. L'audio doit comporter une voix off autoritaire et informative, avec des effets sonores subtils mettant en valeur les caractéristiques clés. Présentez le redimensionnement et les exportations de ratio d'aspect de HeyGen et la conversion de texte en vidéo à partir de script pour rationaliser la production de diverses publicités vidéo.
Créez une vidéo concise de 30 secondes s'adressant aux créateurs de contenu souhaitant générer rapidement des vidéos explicatives engageantes sans montage complexe, avec un style visuel d'animation de type infographique engageant, comportant du texte animé et des visuels simples et clairs. Cela sera accompagné d'une voix off directe et concise et d'une musique de fond légère et ambiante. Intégrez les modèles et scènes de HeyGen et les capacités de sous-titres/légendes pour simplifier comment un générateur de vidéos promo peut livrer des vidéos explicatives captivantes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Publicités vidéo performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo captivantes qui attirent l'attention et stimulent les ventes de vos produits et services B2C.
Contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin de renforcer la notoriété de votre marque et d'engager votre audience cible.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promotionnelles ?
HeyGen fonctionne comme un éditeur vidéo AI avancé et un générateur de vidéos promo, rationalisant la production de contenu vidéo promotionnel de haute qualité. Les utilisateurs peuvent exploiter les capacités de conversion de texte en vidéo pour générer des vidéos, intégrant des avatars AI réalistes et des voix off AI personnalisées à partir d'un simple script, réduisant considérablement le temps de production.
Quelles capacités d'édition offre HeyGen pour personnaliser les vidéos marketing ?
HeyGen offre des capacités d'édition robustes, permettant aux utilisateurs de personnaliser les vidéos marketing avec un éditeur glisser-déposer convivial. Vous pouvez utiliser divers modèles, ajouter des sous-titres automatiques, incorporer des médias d'une bibliothèque complète de photos et vidéos de stock, et appliquer des contrôles de marque comme des logos et des couleurs pour garantir que vos vidéos s'alignent avec vos campagnes marketing.
HeyGen peut-il produire des vidéos de haute qualité optimisées pour diverses plateformes ?
Oui, HeyGen assure une sortie vidéo de haute qualité, prenant en charge une résolution vidéo HD 1080p pour des résultats professionnels. La plateforme inclut le redimensionnement et les exportations de ratio d'aspect, vous permettant de redimensionner votre contenu pour le canal approprié, des publicités vidéo sur les réseaux sociaux aux vidéos explicatives, et de télécharger votre vidéo en format MP4 de haute qualité pour une diffusion diversifiée.
Comment les utilisateurs peuvent-ils s'assurer que leur identité de marque est maintenue dans les vidéos générées par HeyGen ?
HeyGen permet aux utilisateurs de disposer de contrôles de marque étendus pour maintenir une identité de marque cohérente dans toutes les vidéos générées. Vous pouvez facilement télécharger et intégrer vos logos de marque et palettes de couleurs spécifiques dans les modèles, garantissant que chaque vidéo personnalisée reflète votre marque unique pour les vidéos produits et les initiatives marketing.