Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle engageante de 45 secondes ciblant les professionnels du marketing, mettant en avant le potentiel de pointe des outils vidéo AI pour des campagnes personnalisées. La vidéo doit adopter une esthétique élégante et professionnelle avec des transitions dynamiques et une voix claire et confiante, soulignant l'attrait unique de l'utilisation des divers "Avatars AI" de HeyGen pour transmettre des messages de marque mémorables directement aux consommateurs.
Créez une vidéo promotionnelle convaincante de 60 secondes, destinée aux entreprises de commerce électronique et aux marketeurs de produits, conçue pour introduire un nouveau service. Adoptez un style visuel informatif mais persuasif avec des présentations de produits fluides et une voix générée par AI qui utilise la "Génération de voix off" avancée de HeyGen pour articuler les principaux avantages, garantissant une expérience audio de haute qualité sans besoin de studios d'enregistrement traditionnels.
Produisez une vidéo courte et rapide de 15 secondes parfaite pour les plateformes de médias sociaux, destinée aux marketeurs numériques et créateurs de contenu ayant besoin de contenu rapide et percutant. Le design visuel doit être tendance et dynamique avec des animations de texte accrocheuses, accompagné d'une voix AI énergique, démontrant l'efficacité de la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer instantanément du texte brut en vidéos publicitaires B2C engageantes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités B2C Performantes.
Exploitez les outils vidéo AI pour produire rapidement des publicités B2C efficaces qui captent l'attention et stimulent les conversions pour vos produits.
Publicités Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos courtes captivantes et des clips optimisés pour diverses plateformes de médias sociaux afin d'atteindre efficacement votre audience cible.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos publicitaires B2C efficaces ?
HeyGen simplifie la création de vidéos publicitaires B2C engageantes en offrant une vaste bibliothèque de modèles vidéo personnalisables. Nos outils vidéo AI permettent aux utilisateurs de produire rapidement du contenu vidéo promotionnel de haute qualité, y compris des appels à l'action convaincants pour capter l'attention du public.
Puis-je créer des publicités vidéo professionnelles sans expérience approfondie en montage avec HeyGen ?
Oui, HeyGen est conçu comme un éditeur vidéo convivial, rendant les publicités vidéo professionnelles accessibles à tous. Nos outils intuitifs de glisser-déposer et nos outils vidéo AI avancés, y compris la génération de voix off, simplifient l'ensemble du processus créatif pour des résultats soignés.
Quelles sont les capacités des avatars AI de HeyGen pour la création de vidéos promotionnelles ?
Les avatars AI de HeyGen donnent vie à vos vidéos promotionnelles, offrant des présentateurs réalistes pour tout message. Avec la fonctionnalité de texte en vidéo, vous pouvez facilement générer du contenu engageant, et des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques garantissent que votre message est compris universellement.
Comment HeyGen peut-il optimiser mes publicités vidéo pour diverses plateformes de médias sociaux ?
HeyGen vous aide à adapter vos publicités vidéo pour une performance optimale sur toutes les plateformes de médias sociaux. Ajustez facilement le format d'image de vos vidéos courtes pour répondre aux exigences diverses, garantissant que votre contenu soit parfait partout où votre audience s'engage.