Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle engageante de 45 secondes ciblant les professionnels du marketing, mettant en avant le potentiel de pointe des outils vidéo AI pour des campagnes personnalisées. La vidéo doit adopter une esthétique élégante et professionnelle avec des transitions dynamiques et une voix claire et confiante, soulignant l'attrait unique de l'utilisation des divers "Avatars AI" de HeyGen pour transmettre des messages de marque mémorables directement aux consommateurs.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle convaincante de 60 secondes, destinée aux entreprises de commerce électronique et aux marketeurs de produits, conçue pour introduire un nouveau service. Adoptez un style visuel informatif mais persuasif avec des présentations de produits fluides et une voix générée par AI qui utilise la "Génération de voix off" avancée de HeyGen pour articuler les principaux avantages, garantissant une expérience audio de haute qualité sans besoin de studios d'enregistrement traditionnels.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo courte et rapide de 15 secondes parfaite pour les plateformes de médias sociaux, destinée aux marketeurs numériques et créateurs de contenu ayant besoin de contenu rapide et percutant. Le design visuel doit être tendance et dynamique avec des animations de texte accrocheuses, accompagné d'une voix AI énergique, démontrant l'efficacité de la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer instantanément du texte brut en vidéos publicitaires B2C engageantes.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Publicitaires B2C

Créez des publicités vidéo B2C convaincantes sans effort. Notre plateforme intuitive vous aide à concevoir des vidéos courtes engageantes pour capter l'attention de votre audience.

1
Step 1
Choisissez Votre Base
Commencez par sélectionner parmi une bibliothèque de modèles vidéo professionnels ou collez votre script pour générer automatiquement des scènes, offrant un démarrage rapide pour votre publicité B2C.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels Engagés
Améliorez votre annonce avec des visuels engageants de notre bibliothèque multimédia et sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour transmettre votre message de manière persuasive.
3
Step 3
Appliquez une Finition Professionnelle
Intégrez une génération de voix off de haute qualité et des sous-titres automatiques pour garantir que votre message soit clair et accessible, prêt pour les plateformes de médias sociaux.
4
Step 4
Exportez et Partagez Sans Effort
Finalisez votre publicité B2C en choisissant le format d'image optimal pour diverses plateformes de médias sociaux et exportez votre vidéo en haute définition avec facilité.

Publicités Vidéo de Témoignages Clients

Transformez les histoires de réussite de vos clients en publicités vidéo AI convaincantes, renforçant la confiance et la crédibilité pour votre marque et vos produits de manière efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos publicitaires B2C efficaces ?

HeyGen simplifie la création de vidéos publicitaires B2C engageantes en offrant une vaste bibliothèque de modèles vidéo personnalisables. Nos outils vidéo AI permettent aux utilisateurs de produire rapidement du contenu vidéo promotionnel de haute qualité, y compris des appels à l'action convaincants pour capter l'attention du public.

Puis-je créer des publicités vidéo professionnelles sans expérience approfondie en montage avec HeyGen ?

Oui, HeyGen est conçu comme un éditeur vidéo convivial, rendant les publicités vidéo professionnelles accessibles à tous. Nos outils intuitifs de glisser-déposer et nos outils vidéo AI avancés, y compris la génération de voix off, simplifient l'ensemble du processus créatif pour des résultats soignés.

Quelles sont les capacités des avatars AI de HeyGen pour la création de vidéos promotionnelles ?

Les avatars AI de HeyGen donnent vie à vos vidéos promotionnelles, offrant des présentateurs réalistes pour tout message. Avec la fonctionnalité de texte en vidéo, vous pouvez facilement générer du contenu engageant, et des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques garantissent que votre message est compris universellement.

Comment HeyGen peut-il optimiser mes publicités vidéo pour diverses plateformes de médias sociaux ?

HeyGen vous aide à adapter vos publicités vidéo pour une performance optimale sur toutes les plateformes de médias sociaux. Ajustez facilement le format d'image de vos vidéos courtes pour répondre aux exigences diverses, garantissant que votre contenu soit parfait partout où votre audience s'engage.

