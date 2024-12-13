Générateur de Vidéos B2B : Créez des Vidéos Professionnelles Instantanément
Générez des vidéos marketing professionnelles avec des avatars AI pour engager votre audience B2B et étendre votre portée sans effort.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo dynamique de 60 secondes pour l'aide à la vente, ciblant les équipes de vente et les clients potentiels lors d'une démonstration de produit, visant à mettre en avant une fonctionnalité cruciale avec un style visuel engageant, instructif et élégant qui inclut des démonstrations d'interface utilisateur convaincantes. Cette vidéo doit comporter une voix off calme et confiante générée à l'aide de la capacité de génération de voix off de HeyGen, intégrant habilement divers éléments visuels de la bibliothèque de modèles et de scènes pour maintenir l'attention du public.
Développez une publicité vidéo vibrante de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux professionnels du secteur et aux abonnés des réseaux sociaux, promouvant un webinaire à venir avec un style visuel dynamique, accrocheur et vibrant, comportant un montage rapide et une musique de fond énergique. Assurez-vous que cette publicité vidéo AI utilise efficacement les sous-titres/captions de HeyGen pour une large accessibilité et est optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
Concevez une vidéo informative de 40 secondes pour la communication interne destinée aux employés et aux parties prenantes internes, délivrant une mise à jour de l'entreprise dans un style visuel et audio amical, digne de confiance et professionnel mais accessible, accompagné d'une musique apaisante et d'un message clair. Exploitez le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer le contexte visuel et utilisez les avatars AI pour délivrer le message, assurant une présentation cohérente et engageante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités B2B Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo AI convaincantes pour booster vos campagnes marketing B2B et atteindre des taux d'engagement et de conversion plus élevés.
Formation et Intégration des Employés.
Créez des vidéos de formation et d'intégration alimentées par l'AI qui améliorent la compréhension et la rétention des informations critiques par les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour le marketing ?
HeyGen permet aux utilisateurs de générer des vidéos marketing de haute qualité en utilisant des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo. Notre plateforme intuitive transforme les scripts en contenu vidéo engageant, parfait pour diverses applications créatives comme les vidéos pour les réseaux sociaux et l'aide à la vente.
HeyGen peut-il aider à créer des publicités vidéo AI engageantes pour mon entreprise ?
Absolument. HeyGen est un éditeur vidéo AI puissant conçu pour aider les entreprises à créer des publicités vidéo AI visuellement époustouflantes et du contenu commercial évolutif. Profitez de nos divers modèles vidéo et de la génération de scripts AI pour produire rapidement des campagnes efficaces.
Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour la personnalisation des vidéos ?
HeyGen propose des outils créatifs étendus, y compris des contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs, une riche bibliothèque de médias, et des options pour la génération dynamique de voix off. Ces fonctionnalités garantissent que vos vidéos marketing sont personnalisées et s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.
HeyGen est-il adapté pour générer des vidéos de communication interne ou de formation ?
Oui, HeyGen est très polyvalent pour créer diverses vidéos de communication interne et des vidéos de formation de haute qualité. Nos outils alimentés par l'AI et nos avatars humains interactifs facilitent la production de contenu professionnel et engageant pour la formation et l'intégration des employés.