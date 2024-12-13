Générateur de Vidéos B2B : Créez des Vidéos Professionnelles Instantanément

Imaginez une vidéo marketing de 45 secondes conçue pour captiver des clients B2B potentiels, en particulier les responsables marketing, en présentant un générateur de vidéos B2B innovant. Cette vidéo doit adopter un style visuel épuré, professionnel et moderne, complété par une musique de fond entraînante et une narration claire, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les fonctionnalités clés et le texte-à-vidéo à partir de scripts pour une diffusion de contenu fluide.

Créez une vidéo dynamique de 60 secondes pour l'aide à la vente, ciblant les équipes de vente et les clients potentiels lors d'une démonstration de produit, visant à mettre en avant une fonctionnalité cruciale avec un style visuel engageant, instructif et élégant qui inclut des démonstrations d'interface utilisateur convaincantes. Cette vidéo doit comporter une voix off calme et confiante générée à l'aide de la capacité de génération de voix off de HeyGen, intégrant habilement divers éléments visuels de la bibliothèque de modèles et de scènes pour maintenir l'attention du public.
Développez une publicité vidéo vibrante de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux professionnels du secteur et aux abonnés des réseaux sociaux, promouvant un webinaire à venir avec un style visuel dynamique, accrocheur et vibrant, comportant un montage rapide et une musique de fond énergique. Assurez-vous que cette publicité vidéo AI utilise efficacement les sous-titres/captions de HeyGen pour une large accessibilité et est optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
Concevez une vidéo informative de 40 secondes pour la communication interne destinée aux employés et aux parties prenantes internes, délivrant une mise à jour de l'entreprise dans un style visuel et audio amical, digne de confiance et professionnel mais accessible, accompagné d'une musique apaisante et d'un message clair. Exploitez le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer le contexte visuel et utilisez les avatars AI pour délivrer le message, assurant une présentation cohérente et engageante.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos B2B

Transformez rapidement le texte en vidéos B2B captivantes avec l'AI, simplifiant votre création de contenu pour le marketing, les ventes et la formation.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par taper ou coller votre contenu vidéo. Notre générateur de vidéos B2B utilise la technologie de texte-à-vidéo pour donner vie à vos mots.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Voix
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour être votre présentateur, et associez-le à une voix off appropriée pour une diffusion naturelle.
3
Step 3
Personnalisez avec des Éléments de Marque
Améliorez votre vidéo en appliquant des modèles vidéo, en intégrant votre branding, et en ajoutant des médias stock pertinents pour correspondre à votre message.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Générez votre vidéo finale, complète avec des sous-titres/captions générés automatiquement, et téléchargez-la au format MP4 de haute qualité, prête pour la distribution.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages de Réussite Client

.

Produisez facilement des vidéos de témoignages de réussite client percutantes pour renforcer la confiance et démontrer la valeur aux clients B2B potentiels.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour le marketing ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer des vidéos marketing de haute qualité en utilisant des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo. Notre plateforme intuitive transforme les scripts en contenu vidéo engageant, parfait pour diverses applications créatives comme les vidéos pour les réseaux sociaux et l'aide à la vente.

HeyGen peut-il aider à créer des publicités vidéo AI engageantes pour mon entreprise ?

Absolument. HeyGen est un éditeur vidéo AI puissant conçu pour aider les entreprises à créer des publicités vidéo AI visuellement époustouflantes et du contenu commercial évolutif. Profitez de nos divers modèles vidéo et de la génération de scripts AI pour produire rapidement des campagnes efficaces.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour la personnalisation des vidéos ?

HeyGen propose des outils créatifs étendus, y compris des contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs, une riche bibliothèque de médias, et des options pour la génération dynamique de voix off. Ces fonctionnalités garantissent que vos vidéos marketing sont personnalisées et s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

HeyGen est-il adapté pour générer des vidéos de communication interne ou de formation ?

Oui, HeyGen est très polyvalent pour créer diverses vidéos de communication interne et des vidéos de formation de haute qualité. Nos outils alimentés par l'AI et nos avatars humains interactifs facilitent la production de contenu professionnel et engageant pour la formation et l'intégration des employés.

