Créateur de Vidéos Promo B2B : Boostez Votre Succès Marketing
Produisez facilement des vidéos d'entreprise captivantes et des vidéos produits grâce à de puissants avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo produit dynamique de 30 secondes ciblant les clients B2B potentiels et les décideurs, mettant en avant les principales fonctionnalités d'une nouvelle mise à jour logicielle. Adoptez un style visuel moderne et engageant avec des graphismes élégants et une musique de fond énergique, tout en maintenant un ton professionnel mais innovant. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les principaux avantages, ajoutant une touche humaine sans nécessiter de tournage étendu.
Produisez un contenu concis de 15 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux professionnels occupés, servant de publicité vidéo rapide pour susciter l'intérêt pour votre service B2B. Le style visuel et audio doit être rapide, visuellement frappant avec du texte animé, et très percutant, transmettant une forte histoire de marque en un éclair. Assurez une accessibilité et un engagement maximum en incluant les sous-titres/captions de HeyGen, essentiels pour la visualisation mobile.
Concevez une vidéo d'entreprise informative de 60 secondes pour promouvoir un prochain webinaire ou événement virtuel B2B, invitant les participants potentiels à s'inscrire. L'esthétique doit être accueillante, sophistiquée et professionnelle, avec une voix off chaleureuse et autoritaire et des visuels de haute qualité. Simplifiez votre processus de création en commençant par les modèles et scènes conçus professionnellement par HeyGen, permettant une personnalisation rapide pour correspondre à l'image de marque de votre événement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo B2B Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo percutantes pour booster vos campagnes marketing B2B et stimuler l'engagement.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Générez facilement des vidéos et des clips dynamiques pour les réseaux sociaux afin d'améliorer votre présence de marque et de vous connecter avec les audiences B2B.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos marketing engageantes ?
HeyGen propose des modèles conçus professionnellement et un éditeur facile à utiliser par glisser-déposer, vous permettant de créer rapidement des vidéos marketing visuellement attrayantes, des vidéos explicatives et du contenu pour les réseaux sociaux qui captent l'attention.
Quelles capacités AI offre HeyGen pour la production vidéo ?
HeyGen utilise une AI avancée pour des fonctionnalités telles que des avatars AI réalistes, une génération de voix off AI fluide, et la capacité de convertir du texte en vidéo à partir d'un script, simplifiant ainsi votre processus de création vidéo.
HeyGen est-il adapté pour créer des vidéos promotionnelles B2B ?
Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos promo B2B idéal, permettant aux entreprises de produire efficacement des vidéos professionnelles, des vidéos produits convaincantes et des histoires de marque percutantes pour leur public cible.
Puis-je personnaliser les vidéos que je crée avec HeyGen ?
Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation via son éditeur vidéo, vous permettant d'ajouter du texte animé, des graphismes, de la musique et des transitions. Vous pouvez également facilement inclure des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et l'engagement.