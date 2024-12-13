Générateur de Vidéos Promo B2B : Créez des Vidéos Impactantes Rapidement

Produisez sans effort des vidéos marketing B2B professionnelles. Notre Créateur de Vidéos AI vous permet de transformer des scripts en contenu dynamique avec la fonctionnalité intelligente de texte-à-vidéo.

Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes ciblant les équipes marketing qui ont besoin de rationaliser la production de vidéos marketing de haute qualité. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des graphismes nets et des transitions fluides, accompagné d'une bande sonore énergique et contemporaine et d'une voix off claire et enthousiaste. Cette vidéo démontrera comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen transforme sans effort les idées en contenu professionnel, mettant en avant l'efficacité.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle de 45 secondes conçue pour les petites entreprises et les startups cherchant à créer rapidement des vidéos promotionnelles convaincantes. L'esthétique visuelle doit être épurée et accueillante, utilisant des animations subtiles et une palette de couleurs chaleureuse, le tout sur une musique de fond instrumentale et entraînante. Un avatar AI amical doit narrer les avantages, montrant à quel point il est facile de générer du contenu de haute qualité sans outils de montage vidéo complexes, positionnant HeyGen comme le créateur ultime de vidéos promotionnelles.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes destinée aux entreprises qui ont besoin de clarifier des fonctionnalités de produit complexes pour des clients potentiels. Les visuels doivent être très illustratifs avec un texte à l'écran clair et concis synchronisé avec des séquences animées, le tout soutenu par une voix off calme et autoritaire et des sous-titres visibles pour améliorer l'accessibilité et la compréhension. Cette vidéo mettra en avant comment HeyGen aide à articuler efficacement des concepts complexes pour des campagnes marketing puissantes.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une démonstration convaincante de générateur de vidéo promo B2B de 30 secondes pour les équipes de vente, conçue pour un contact personnalisé et la génération de leads. Le style visuel doit être direct et engageant, avec un intervenant professionnel dans un cadre moderne, et des éléments de marque personnalisés intégrés de manière transparente tout au long. Une voix off engageante et persuasive, utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen, mettra l'accent sur la personnalisation rapide et une image de marque cohérente, permettant des modifications sans effort pour chaque prospect.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Génération de Vidéos Promo B2B

Produisez sans effort des vidéos marketing B2B professionnelles avec des outils alimentés par AI, rationalisant votre processus de création de contenu du script aux réseaux sociaux.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Générez un contenu convaincant pour votre vidéo promo B2B en tapant ou collant simplement votre script. Notre plateforme utilise la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir du script" pour convertir instantanément votre texte en une narration visuelle, formant le cœur de vos vidéos marketing.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle Vidéo
Lancez efficacement votre projet en choisissant parmi notre bibliothèque diversifiée de "Modèles & scènes". Ces mises en page conçues professionnellement fournissent un point de départ idéal pour vos vidéos promotionnelles, vous faisant gagner du temps et des efforts.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI
Renforcez votre message et connectez-vous avec votre audience en incorporant un "Avatar AI" pour délivrer votre script. Ces présentateurs numériques réalistes ajoutent une touche professionnelle et engageante à vos vidéos marketing B2B.
4
Step 4
Appliquez la Marque et Finalisez
Assurez la cohérence de la marque sur toutes vos vidéos promotionnelles en appliquant vos "Contrôles de marque". Ajoutez facilement des logos, des couleurs et des polices personnalisées avant d'exporter votre vidéo promo B2B de haute qualité pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Témoignages Clients

.

Transformez les histoires de réussite de vos clients en vidéos AI puissantes et engageantes pour renforcer la confiance et démontrer la valeur aux clients B2B potentiels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos marketing engageantes ?

HeyGen fonctionne comme un Créateur de Vidéos AI avancé, conçu pour simplifier l'ensemble du processus de production de vidéos promotionnelles. Il exploite des fonctionnalités AI puissantes pour aider les utilisateurs à générer rapidement des vidéos marketing de haute qualité avec un éditeur intuitif de glisser-déposer.

HeyGen peut-il générer des vidéos promotionnelles directement à partir d'un script en utilisant des avatars AI ?

Oui, HeyGen excelle à transformer votre contenu écrit en vidéos promotionnelles dynamiques. Vous pouvez utiliser la capacité de texte-à-vidéo pour mettre en avant des avatars AI réalistes et des voix off AI personnalisables, rendant la production vidéo efficace et percutante.

Quels contrôles créatifs de marque HeyGen offre-t-il pour les vidéos promo B2B ?

HeyGen fournit des contrôles de marque complets pour garantir que vos vidéos promo B2B sont cohérentes avec votre identité de marque. Vous pouvez facilement intégrer vos logos spécifiques et couleurs de marque, et choisir parmi divers modèles de vidéos promo pour maintenir un aspect professionnel et cohérent sur tout votre contenu.

À quelle vitesse puis-je produire des vidéos marketing pour les plateformes de médias sociaux avec HeyGen ?

Le design efficace de HeyGen permet une création rapide de vidéos marketing parfaitement adaptées aux médias sociaux. Avec son interface conviviale et ses modèles de vidéos promo prêts à l'emploi, vous pouvez rapidement générer, éditer et exporter du contenu engageant, y compris des sous-titres automatiques pour une portée maximale.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo