Créateur de Vidéos de Présentation B2B : Créez des Présentations d'Affaires Impactantes

Élevez vos présentations B2B avec des vidéos professionnelles mettant en vedette des avatars AI engageants, garantissant que votre message se démarque.

Créez une vidéo captivante de 30 secondes pour les startups cherchant à obtenir un financement initial, en présentant leur concept innovant sous forme de présentation engageante. Le style visuel doit être dynamique et inspirant, avec des graphismes vibrants et une musique de fond entraînante et optimiste. Mettez en avant la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent commencer en utilisant les divers "Modèles & scènes" de HeyGen pour créer rapidement une expérience de création de vidéo de présentation professionnelle.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de produit élégante de 45 secondes destinée aux équipes marketing lançant un nouveau logiciel, en mettant l'accent sur la création de vidéos de haute qualité pour des campagnes percutantes. L'esthétique visuelle doit être moderne et épurée, utilisant des enregistrements d'écran du logiciel en action, complétés par une voix off professionnelle et autoritaire. Montrez comment les "avatars AI" de HeyGen peuvent être utilisés pour transmettre des messages clés, ajoutant une touche humaine et soignée aux vidéos marketing sans nécessiter de talent à l'écran.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo éducative de 60 secondes pour les professionnels de la vente expliquant une solution SaaS complexe, conçue comme une présentation vidéo accessible. Le style visuel doit être clair et pédagogique, avec des diagrammes et des graphiques animés, accompagnés d'une narration calme et confiante. Illustrez comment la fonctionnalité "Sous-titres/captions" de HeyGen garantit que le message est compris universellement, même dans des environnements sans son, offrant une personnalisation robuste pour le branding.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo d'introduction amicale de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises cherchant à présenter rapidement leurs services uniques, encourageant la narration vidéo collaborative. Le style visuel et audio doit être chaleureux et accueillant, utilisant des couleurs vives et amicales et une voix douce et accessible. Démontrez comment la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen permet à quiconque de devenir un créateur de vidéos d'entreprise en tapant simplement leur message, transformant sans effort le texte en contenu engageant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Présentation B2B

Transformez vos présentations d'affaires en vidéos dynamiques et professionnelles qui captivent votre audience et communiquent clairement votre proposition de valeur.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre vidéo de présentation B2B en choisissant parmi une variété de modèles vidéo professionnels conçus pour répondre à différents besoins d'affaires. Cela lance votre processus de création.
2
Step 2
Créez Votre Contenu
Donnez vie à votre script avec des avatars AI qui transmettent votre message, ou téléchargez vos propres médias. Ajoutez facilement vos points clés pour construire un récit convaincant.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Assurez-vous que votre présentation est en accord avec l'identité de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding (logo, couleurs). Personnalisez les polices, les couleurs, et ajoutez votre logo pour un look cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre présentation B2B perfectionnée, utilisez le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect pour obtenir votre vidéo de haute qualité dans le format parfait pour toute plateforme ou présentation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez du Contenu Social B2B Engagé

.

Produisez rapidement des vidéos et des clips dynamiques pour les réseaux sociaux avec l'AI afin de renforcer la notoriété de la marque et d'engager efficacement votre audience B2B.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des présentations vidéo engageantes qui se démarquent ?

HeyGen vous permet de créer des présentations professionnelles et engageantes avec facilité. Utilisez nos divers modèles vidéo, personnalisez le branding avec votre logo et vos couleurs, et exploitez les avatars AI et les voix off réalistes pour transmettre votre message de manière mémorable, rendant vos vidéos de présentation B2B vraiment percutantes.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen le créateur de vidéos de présentation B2B idéal pour les entreprises ?

HeyGen propose des outils alimentés par l'AI conçus pour simplifier la création de vidéos de présentation B2B de haute qualité. Vous pouvez générer des présentations vidéo professionnelles à partir d'un script, inclure des avatars AI, et assurer la cohérence de la marque grâce à la personnalisation, en faisant une solution robuste de création de vidéos d'affaires.

Puis-je facilement personnaliser mes présentations vidéo avec les fonctionnalités de HeyGen ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos présentations vidéo. Notre interface intuitive vous permet d'utiliser des modèles vidéo préconstruits, d'incorporer vos propres médias, d'appliquer des contrôles de branding, et même d'ajuster les ratios d'aspect pour diverses plateformes, assurant une touche personnalisée avec des outils alimentés par l'AI.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos marketing de haute qualité pour les équipes ?

HeyGen simplifie la création de vidéos marketing de haute qualité en permettant aux équipes de générer des présentations vidéo professionnelles à partir de scripts en utilisant des outils alimentés par l'AI. Avec des fonctionnalités comme les sous-titres et captions automatisés, les voix off réalistes, et les modèles vidéo disponibles, les équipes peuvent produire efficacement du contenu vidéo d'affaires soigné.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo