Créateur de Vidéos de Prospection B2B : Ventes Personnalisées Automatisées

Boostez l'engagement et générez des leads avec des avatars AI pour des campagnes vidéo évolutives.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 60 secondes conçue pour les responsables marketing, illustrant un service ou un logiciel B2B complexe. L'approche visuelle doit être claire et engageante, utilisant des modèles et des scènes dynamiques pour décomposer l'information de manière claire, soutenue par une narration professionnelle de texte à vidéo. Le style audio doit être informatif et autoritaire, garantissant que le message sur les capacités du créateur de vidéos de prospection B2B soit facilement compréhensible.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de sensibilisation automatisée de 30 secondes pour les équipes de réussite client afin de réengager les clients inactifs. Cette courte vidéo percutante doit présenter un style visuel amical et encourageant, en utilisant la bibliothèque de médias/soutien de stock pour des images pertinentes et de haute qualité. L'audio doit être invitant et concis, incitant à l'action sans être insistant, mettant en avant l'efficacité des campagnes vidéo personnalisées.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de génération de leads de 50 secondes pour les équipes de développement commercial, présentant un nouveau produit avec un ton dynamique et professionnel. Les visuels doivent être dynamiques et modernes, avec un avatar AI engageant pour transmettre les principaux avantages, garantissant une visualisation optimale sur toutes les plateformes avec redimensionnement et exportation des formats. L'audio doit être énergique et persuasif, mettant en avant le potentiel de la prospection vidéo ciblée.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Prospection B2B

Créez et développez facilement des vidéos AI personnalisées pour votre prospection B2B afin de vous connecter plus profondément avec les prospects et stimuler l'engagement.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo AI Personnalisée
Commencez par sélectionner ou personnaliser un avatar AI. Saisissez votre script, et notre plateforme générera un message vidéo personnalisé adapté à votre prospection B2B.
2
Step 2
Générez du Contenu Dynamique avec l'AI
Utilisez le générateur de script AI pour créer des messages percutants ou téléchargez votre propre texte. Notre technologie de texte à vidéo créera une voix off naturelle pour votre vidéo.
3
Step 3
Intégrez pour une Prospection Automatisée
Connectez sans effort vos vidéos personnalisées à votre CRM ou à vos plateformes d'engagement commercial. Configurez des séquences de prospection automatisées pour rationaliser vos efforts de prospection vidéo.
4
Step 4
Appliquez des Personnalisations pour un Impact
Améliorez vos campagnes vidéo avec des contrôles de marque personnalisés, des appels à l'action et des pages de destination dynamiques. Offrez une prospection vidéo hautement personnalisée qui résonne avec chaque prospect.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Publicités Vidéo Performantes

Produisez rapidement des publicités vidéo à fort taux de conversion avec l'AI, permettant une génération de leads B2B évolutive et des campagnes de sensibilisation ciblées.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il les campagnes vidéo personnalisées pour la prospection B2B ?

HeyGen sert de créateur de vidéos de prospection B2B robuste, permettant la création de vidéos AI personnalisées pour des séquences de vente très efficaces et une prospection vidéo, améliorant considérablement l'engagement et la génération de leads.

Quelles options créatives sont disponibles pour la création de vidéos AI avec HeyGen ?

HeyGen offre des outils de création vidéo alimentés par l'AI, y compris des arrière-plans dynamiques, des avatars AI personnalisables et un générateur de script AI, permettant une narration authentique adaptée à votre message.

HeyGen peut-il générer des vidéos AI directement à partir de texte ?

Oui, HeyGen dispose de capacités avancées de texte à vidéo, convertissant sans effort vos scripts en vidéos AI professionnelles avec des options de voix off multilingues et des sous-titres intégrés pour élargir votre audience.

Comment HeyGen peut-il soutenir la cohérence de la marque dans les vidéos personnalisées ?

HeyGen assure la cohérence de la marque grâce à des options de personnalisation étendues, permettant des pages vidéo personnalisées et l'application de contrôles de marque à chaque vidéo AI produite, rendant votre prospection unique.

