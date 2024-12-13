Créez une vidéo convaincante de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, démontrant la simplicité de la création vidéo pilotée par l'IA. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des graphismes épurés et une musique de fond entraînante, complétée par une voix off claire et enthousiaste. Montrez comment les utilisateurs peuvent rapidement produire des vidéos marketing professionnelles en exploitant les nombreux modèles et scènes de HeyGen, rendant la communication de marque sans effort.

Générer une Vidéo