Votre Créateur de Vidéos Publicitaires B2B pour une Croissance Rapide
Créez facilement des publicités vidéo d'entreprise professionnelles avec des modèles personnalisables pour stimuler l'engagement.
Développez une vidéo explicative de 60 secondes ciblant les entreprises technologiques qui ont besoin de clarifier des logiciels ou services complexes pour des clients B2B potentiels. Le style visuel doit être élégant et informatif, avec des graphiques animés et du texte à l'écran, accompagné d'une voix off neutre et autoritaire. Concentrez-vous sur la mise en avant de la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen et des sous-titres/captions automatisés pour garantir une communication claire et accessible à tous les spectateurs.
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes au format court pour les professionnels de la vente B2B ou les propriétaires de petites entreprises cherchant à renforcer leur présence sur les plateformes de médias sociaux. Le style visuel doit être rapide, engageant et vibrant avec des coupes rapides, soutenu par une musique de fond énergique et une voix off vivante. Mettez en avant la facilité de générer du contenu captivant en utilisant la génération de voix off de HeyGen et le vaste support de bibliothèque/média stock pour produire rapidement des publicités vidéo percutantes.
Produisez une vidéo d'entreprise de 50 secondes pour les départements de communication d'entreprise ou les responsables de la marque cherchant à maintenir la cohérence de la marque dans tout leur contenu vidéo B2B. Le style visuel doit être sophistiqué et autoritaire, utilisant des couleurs alignées sur la marque et des transitions professionnelles, avec une voix off soignée et digne de confiance. Mettez en avant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen, garantissant que les vidéos soient parfaites sur n'importe quelle plateforme, tout en faisant un clin d'œil aux contrôles de marque disponibles pour les projets vidéo d'entreprise.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Création de Publicités B2B Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes pour vos campagnes B2B en utilisant l'AI, augmentant considérablement la performance et la portée.
Publicités Vidéo Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des publicités vidéo B2B captivantes et du contenu au format court pour diverses plateformes de médias sociaux afin d'engager votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos en utilisant des avatars AI ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour simplifier le processus de création vidéo. Cela permet une production efficace de contenu vidéo B2B de haute qualité pour divers besoins.
Quels contrôles créatifs HeyGen offre-t-il pour le branding du contenu vidéo d'entreprise ?
HeyGen propose des contrôles de branding robustes, y compris des options pour des logos personnalisés et des couleurs de marque, ainsi qu'une variété de modèles. Cela garantit que vos vidéos d'entreprise et explicatives reflètent constamment votre identité de marque unique.
HeyGen peut-il générer des publicités vidéo professionnelles directement à partir de scripts textuels ?
Absolument, les outils vidéo AI de HeyGen peuvent transformer des scripts textuels en publicités vidéo engageantes avec génération de voix off réaliste et sous-titres et captions automatiques. Cela le rend idéal pour déployer rapidement du contenu captivant sur les plateformes de médias sociaux.
Quels outils HeyGen fournit-il pour développer rapidement du contenu vidéo au format court ?
HeyGen propose un éditeur intuitif de glisser-déposer et une vaste bibliothèque de médias, permettant aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos au format court et des vidéos explicatives engageantes. Cela permet une création vidéo efficace sans compétences complexes en montage vidéo.