Créez des Vidéos de Sensibilisation Impactantes avec Notre Créateur AI
Transformez rapidement du texte en vidéos de sensibilisation captivantes avec des avatars AI, sans besoin d'expérience.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo explicative de 45 secondes ciblant les chefs de produit ou les éducateurs, détaillant une fonctionnalité ou un concept complexe. Utilisez un style "vidéo animée" avec des graphiques clairs et vibrants issus de la bibliothèque de "modèles et scènes". La narration doit être générée via texte-à-vidéo à partir du script, en maintenant un ton dynamique et informatif pour simplifier la compréhension.
Concevez une vidéo marketing dynamique de 15 secondes pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, démontrant la capacité de HeyGen à offrir des "styles de vidéos diversifiés". L'approche visuelle doit être rapide, incorporant des coupes rapides de diverses séquences d'archives de la bibliothèque de médias/soutien d'archives, synchronisées avec une génération de voix off énergique. Cette campagne rapide doit capter l'attention instantanément.
Produisez une vidéo interne de 60 secondes "créateur de vidéos de sensibilisation" pour les départements RH, introduisant de nouvelles politiques d'entreprise. La vidéo doit avoir un style visuel corporatif et rassurant, avec des sous-titres/captions à l'écran pour l'accessibilité et une narration claire et professionnelle générée via texte-à-vidéo à partir du script. Cela garantit une "communication interne" efficace pour les utilisateurs sans expérience nécessaire.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes avec Vidéo AI.
Produisez rapidement des publicités vidéo AI performantes pour capter l'attention et accroître la sensibilisation à vos produits ou services de manière efficace.
Génération de Vidéos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin d'étendre votre portée et d'accroître la notoriété de votre marque sur les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos professionnelles pour les débutants ?
HeyGen est un `générateur de vidéos AI` intuitif conçu pour que `aucune expérience ne soit nécessaire` pour produire des `vidéos AI` de haute qualité. Son `éditeur glisser-déposer` et ses nombreux `modèles` permettent à quiconque de créer rapidement du contenu soigné.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un excellent choix pour créer des `vidéos marketing` et des `vidéos explicatives` convaincantes ?
HeyGen est optimisé pour produire des `vidéos marketing` et des `vidéos explicatives` percutantes en utilisant des `avatars AI` et la `génération de voix off`. Vous pouvez également assurer la cohérence de votre marque sur toutes vos `vidéos AI` grâce aux `contrôles de marque` intégrés.
HeyGen peut-il aider à produire des `vidéos animées` diversifiées et du contenu personnalisé ?
Absolument ! HeyGen soutient la création de diverses `vidéos animées` et de `vidéos AI` uniques grâce à ses `avatars AI` avancés et à une large gamme de `modèles`. Cela permet des `styles de vidéos diversifiés` adaptés à toute vision créative.
Comment la `création de texte-à-vidéo` de HeyGen simplifie-t-elle la production de contenu ?
La `création de texte-à-vidéo` innovante de HeyGen transforme vos scripts en `vidéos AI` engageantes sans effort. Il vous suffit d'entrer votre texte, et HeyGen générera automatiquement des `voix off` réalistes et des `sous-titres` précis pour donner vie à votre message.