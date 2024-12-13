Créez une vidéo de campagne de sensibilisation de 60 secondes, ciblant le grand public, qui plaide pour la durabilité environnementale. Le style visuel doit être lumineux et animé, ressemblant à une vidéo explicative, accompagné d'une musique entraînante et pleine d'espoir. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des faits clés et utilisez la fonctionnalité de génération de voix off pour une narration claire et percutante, créant une pièce de storytelling stratégique pour inspirer à l'action.

