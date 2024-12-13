Créateur de Vidéos de Campagne de Sensibilisation : Augmentez Votre Portée

Transformez instantanément vos scripts de campagne en vidéos captivantes avec notre génération de texte en vidéo, simplifiant la sensibilisation.

Créez une vidéo de campagne de sensibilisation de 60 secondes, ciblant le grand public, qui plaide pour la durabilité environnementale. Le style visuel doit être lumineux et animé, ressemblant à une vidéo explicative, accompagné d'une musique entraînante et pleine d'espoir. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des faits clés et utilisez la fonctionnalité de génération de voix off pour une narration claire et percutante, créant une pièce de storytelling stratégique pour inspirer à l'action.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité vidéo AI dynamique de 30 secondes pour accroître la notoriété de marque d'une nouvelle application mobile, destinée aux jeunes professionnels. La vidéo doit présenter des graphismes en mouvement élégants et une esthétique moderne et professionnelle, accompagnée d'une musique de fond énergique et d'une voix directe et persuasive. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour générer efficacement le contenu de l'annonce et assurez-vous que les sous-titres/captions sont inclus pour une portée maximale sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo convaincante de 45 secondes, partageant des histoires personnelles pour mettre en lumière le succès d'un projet communautaire local, destiné aux résidents locaux et aux bénévoles potentiels. Le style visuel doit être chaleureux et authentique, mélangeant des interviews sincères avec des images b-roll du projet en action, le tout sur un fond musical encourageant et doux. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour simplifier la production et intégrez des éléments de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour enrichir le récit.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 50 secondes pour une campagne de sensibilisation destinée aux parties prenantes de l'industrie, expliquant une nouvelle initiative politique. La vidéo doit avoir un style visuel audacieux et professionnel avec une visualisation claire des données et une voix off autoritaire, visant un fort impact marketing vidéo. Employez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes et utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script pour une génération de contenu efficace, garantissant un résultat vidéo professionnel.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Campagne de Sensibilisation

Créez facilement des vidéos de campagne de sensibilisation percutantes en quelques minutes, en utilisant des outils alimentés par l'AI pour captiver votre audience et faire passer votre message.

1
Step 1
Choisissez un Point de Départ
Commencez votre campagne de sensibilisation en choisissant un modèle de vidéo professionnel ou générez une vidéo directement à partir de votre script en utilisant notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Adaptez votre vidéo avec des avatars AI uniques, des ressources variées de la bibliothèque de médias, et intégrez les couleurs de votre marque pour assurer une apparence cohérente.
3
Step 3
Affinez avec Voix et Texte
Améliorez votre message avec une génération de voix off réaliste et ajoutez des sous-titres/captions complets pour maximiser l'accessibilité et l'impact.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Préparez votre vidéo de campagne de sensibilisation terminée pour la distribution sur diverses plateformes en utilisant le redimensionnement des rapports d'aspect et les options d'exportation variées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez un Contenu Inspirant pour la Sensibilisation et le Plaidoyer

.

Développez des vidéos puissantes, axées sur le récit, pour inspirer à l'action et favoriser des connexions plus profondes pour vos campagnes de plaidoyer ou de sensibilisation publique.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos en ligne efficace pour divers besoins marketing ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles avec facilité, agissant comme un créateur de vidéos en ligne polyvalent. Ses outils alimentés par l'AI, y compris les avatars AI et la transformation de texte en vidéo à partir d'un script, simplifient la production de contenu vidéo marketing convaincant qui renforce la notoriété de la marque et soutient le storytelling stratégique.

HeyGen peut-il aider à créer rapidement des publicités vidéo AI et des vidéos explicatives animées ?

Absolument, HeyGen est conçu pour accélérer la création de vidéos, ce qui en fait une plateforme idéale pour générer efficacement des publicités vidéo AI et des vidéos explicatives animées. Utilisez des modèles de vidéos préfabriqués et la génération de voix off pour produire rapidement des visuels percutants sans tournage extensif.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos de campagne de sensibilisation convaincantes ?

HeyGen fournit une plateforme robuste pour créer des vidéos de campagne de sensibilisation engageantes qui résonnent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez facilement incorporer les couleurs et le logo de votre marque, utiliser le contenu étendu de la bibliothèque de médias, et exporter dans divers rapports d'aspect pour maximiser la portée et l'efficacité des appels à l'action.

HeyGen propose-t-il des outils pour personnaliser les vidéos pour différentes plateformes de réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets et un redimensionnement flexible des rapports d'aspect pour adapter parfaitement vos vidéos à divers canaux de réseaux sociaux. Avec un éditeur intuitif par glisser-déposer et une riche sélection de modèles de vidéos, personnaliser votre message pour différents publics est simple.

