Générateur de Formation à la Sécurité Aéronautique : Créez un E-Learning Engagé

Simplifiez la création de vidéos de conformité avec des avatars AI, transformant des protocoles de sécurité complexes en e-learning engageant basé sur des scénarios.

Créez une vidéo d'instruction concise de 90 secondes destinée aux techniciens de maintenance aéronautique, expliquant un nouveau protocole de sécurité pour l'inspection des moteurs. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un avatar AI réaliste démontrant les étapes, soutenu par une voix off claire et autoritaire générée directement à partir du script. Cette vidéo utilise les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen pour fournir une formation essentielle à la conformité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation immersive de 2 minutes basée sur des scénarios, ciblant les stagiaires pilotes et les équipages de vol, illustrant des stratégies efficaces de gestion des risques lors d'urgences imprévues en vol. La vidéo doit utiliser des scènes animées réalistes fournies par les modèles et scènes de HeyGen, couplées à une voix calme et instructive générée via texte-à-vidéo à partir du script, pour offrir un contenu d'apprentissage en ligne engageant.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour le personnel au sol de l'aéroport, démontrant le fonctionnement correct du nouvel équipement d'éclairage d'urgence de piste. Cette vidéo doit présenter des visuels clairs et étape par étape avec des sous-titres/captions bien visibles à l'écran pour l'accessibilité, accompagnés d'une voix amicale et encourageante. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des visuels pertinents et assurer une compréhension complète des protocoles de sécurité.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de conformité de 45 secondes pour les gestionnaires de l'aviation et les coordinateurs de formation, résumant les récentes mises à jour des exigences d'un générateur de formation à la sécurité aéronautique. Le style visuel doit être moderne et de type infographique, présentant les informations clés de manière concise avec une voix informative créée à l'aide des capacités texte-à-vidéo de HeyGen, garantissant que le contenu est facilement adaptable pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats d'image.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Formation à la Sécurité Aéronautique

Générez facilement des vidéos de formation à la sécurité aéronautique engageantes et conformes avec l'AI. Créez rapidement du contenu e-learning professionnel.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par saisir votre contenu de formation à la sécurité aéronautique. Utilisez les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer votre script directement en scènes visuelles, posant les bases de vos vidéos d'instruction.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter vos leçons de sécurité. Ces agents AI délivrent le contenu avec des expressions naturelles, rendant votre formation plus engageante et relatable pour les apprenants.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Dispositions
Utilisez des modèles et des scènes professionnels pour structurer efficacement votre vidéo. Personnalisez les dispositions et intégrez des graphiques pour renforcer vos protocoles de sécurité et informations de conformité, assurant un format engageant.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Affinez votre contenu e-learning en ajustant les ratios d'aspect pour diverses plateformes. Une fois satisfait, exportez votre vidéo de conformité de haute qualité, prête à être distribuée à votre personnel aéronautique.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développer des Vidéos de Culture de Sécurité Engagées

.

Créez des vidéos convaincantes qui inspirent l'adhésion aux protocoles de sécurité et favorisent une culture de sécurité forte et proactive au sein de l'aviation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos e-learning alimentées par l'AI ?

HeyGen utilise une création vidéo avancée alimentée par l'AI pour transformer des scripts en contenu e-learning engageant, en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités sophistiquées de texte-à-vidéo. Il intègre de manière transparente la génération de voix off professionnelle, rendant la création de cours efficace et de haute qualité pour les vidéos d'instruction.

HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos de formation à la sécurité aéronautique ?

Absolument, HeyGen est un créateur efficace de vidéos de formation à la sécurité aéronautique, permettant la production rapide de vidéos d'instruction de haute qualité pour les protocoles de sécurité. Les utilisateurs peuvent utiliser des modèles et des scènes personnalisables pour créer des formats engageants spécifiquement adaptés aux besoins des vidéos de conformité aéronautique.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour générer des voix off naturelles ?

HeyGen offre une génération de voix off robuste grâce à ses capacités avancées de texte-à-vidéo, permettant aux utilisateurs de convertir des scripts écrits en discours à l'intonation naturelle. Cette fonctionnalité améliore les vidéos d'instruction en fournissant une narration claire à partir de divers avatars AI.

De quelles manières HeyGen aide-t-il à la formation à la conformité et à la gestion des risques ?

HeyGen soutient la formation à la conformité et à la gestion des risques en permettant la création de vidéos d'instruction claires, y compris la formation basée sur des scénarios. Avec des fonctionnalités comme les contrôles de marque, les organisations peuvent diffuser de manière cohérente des informations critiques pour renforcer les protocoles de sécurité et répondre aux exigences réglementaires.

