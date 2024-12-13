Créateur de Culture d'Entreprise avec Avatar : Construisez une Équipe Florissante

Créez un lieu de travail inclusif et élevez l'engagement des employés en réalisant des vidéos captivantes avec des avatars AI.

Imaginez une vidéo explicative animée de 60 secondes, conçue pour les responsables RH et les équipes de communication interne, qui démontre puissamment comment un créateur de culture d'entreprise avec avatar dédié peut revitaliser l'engagement des employés. Le style visuel doit être professionnel et moderne, utilisant une musique entraînante pour transmettre une transformation positive, en s'appuyant sur les avatars AI de HeyGen et la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script pour délivrer un message clair et concis sur la culture d'entreprise dynamique.

Exemple de Prompt 1
Ce récit de 45 secondes, destiné aux nouveaux candidats potentiels et aux membres actuels de l'équipe, illustrera efficacement le pouvoir d'un lieu de travail inclusif. Son style visuel et audio doit être chaleureux et accueillant, peut-être en mettant en scène divers avatars AI de HeyGen interagissant dans divers scénarios collaboratifs, complétés par une génération de voix off douce et encourageante. Le court-métrage pourrait souligner comment favoriser la diversité, l'équité et l'inclusion contribue à un environnement organisationnel florissant en utilisant des modèles et des scènes engageants.
Exemple de Prompt 2
Pour les managers et les chefs d'équipe, une vidéo d'instruction dynamique de 30 secondes pourrait démontrer efficacement des stratégies pratiques pour améliorer le moral de l'équipe et favoriser une culture d'entreprise positive. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec des superpositions de texte claires et concises et peut-être une piste de fond rapide pour maintenir l'engagement. Utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et une variété de séquences d'archives de la bibliothèque de médias/soutien d'archives pour visualiser différentes interactions d'équipe.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo inspirante de 60 secondes de type témoignage pour les cadres de la direction et les professionnels des RH pourrait montrer de manière vivante l'impact mesurable des initiatives de gestion des talents sur l'expérience des employés. Le style visuel doit être soigné et authentique, avec des avatars AI délivrant des messages directs à la caméra dans un cadre professionnel, accompagnés d'une voix off sophistiquée et confiante. Cette production puissante s'appuiera sur la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script et les avatars AI de HeyGen pour présenter une histoire de succès convaincante sur la culture d'une expérience employé positive et la conduite de la transformation culturelle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Culture d'Entreprise avec Avatar

Transformez votre culture d'entreprise avec des vidéos captivantes dirigées par des avatars. Créez, marquez et partagez facilement du contenu engageant pour favoriser un environnement positif et inclusif.

1
Step 1
Créez Votre Message Culturel
Développez votre script pour articuler la culture d'entreprise souhaitée. Notre plateforme utilise votre texte pour générer du contenu vidéo, rendant simple la transmission des messages clés à votre équipe.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar Représentatif
Sélectionnez un avatar AI qui incarne le mieux les valeurs de votre entreprise et promeut un lieu de travail inclusif. Une gamme diversifiée d'avatars AI est disponible pour se connecter efficacement avec votre équipe.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Intégrez votre culture d'entreprise en appliquant des contrôles de branding personnalisés comme les logos et les couleurs à votre vidéo. Améliorez la cohérence et renforcez l'identité de votre entreprise dans toutes les communications.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message
Finalisez votre vidéo, choisissez le format d'image approprié et exportez-la pour une distribution plus large. Engagez efficacement les employés et améliorez l'expérience globale des employés avec votre contenu personnalisé.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Cultivez une Culture d'Entreprise Positive

Produisez des messages inspirants et personnalisés avec des avatars AI pour motiver les employés, renforcer les valeurs de l'entreprise et renforcer une culture d'entreprise positive.

Questions Fréquemment Posées

Comment les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer notre culture d'entreprise et l'engagement des employés ?

HeyGen permet aux entreprises de favoriser une culture d'entreprise dynamique en utilisant des avatars AI pour créer des vidéos engageantes pour les communications internes, la formation et les initiatives d'expérience employé. Ces avatars personnalisables aident à délivrer des messages de manière cohérente, enrichissant le parcours des employés.

Quel rôle joue HeyGen dans la promotion d'une culture d'entreprise inclusive ?

HeyGen fournit des outils pour créer des avatars AI diversifiés et représentatifs, permettant aux organisations de développer du contenu qui soutient les initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion et favorise la transformation culturelle. Cela garantit que le message de votre entreprise résonne avec tous les employés.

Est-il facile de produire des vidéos de haute qualité pour les communications internes avec HeyGen ?

Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos percutantes pour votre culture organisationnelle, permettant aux utilisateurs de générer rapidement du contenu professionnel de texte en vidéo avec des avatars AI. Sa plateforme intuitive et ses modèles rationalisent le processus, vous rendant un créateur de culture efficace.

HeyGen peut-il soutenir le branding unique de notre entreprise pour le contenu de culture interne ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans des vidéos mettant en scène des avatars AI, garantissant que toutes les communications internes s'alignent parfaitement avec votre culture d'entreprise. Cela renforce l'identité de votre entreprise.

