générateur de culture d'entreprise par avatar : Construisez votre équipe idéale
Élevez votre culture d'entreprise et stimulez l'engagement des employés avec des communications internes personnalisées grâce à nos puissants avatars AI.
Imaginez une vidéo de 45 secondes destinée aux employés actuels et aux chefs d'équipe, célébrant les récentes "initiatives de culture d'entreprise" et leur impact positif sur "l'engagement des employés". Son style sera énergique et accueillant, avec des visuels chaleureux et une voix amicale et encourageante. Les modèles et scènes polyvalents de HeyGen peuvent illustrer diverses histoires de succès, tandis que sa génération de voix off ajoute une touche personnelle au récit.
Une vidéo de 30 secondes doit être créée pour les cadres dirigeants et la haute direction, exposant clairement les avantages stratégiques d'un "générateur de culture organisationnelle". L'approche visuelle sera nette et analytique, complétée par une voix autoritaire et factuelle qui présente les insights de manière efficace. Cette production devrait utiliser les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et tirer parti du redimensionnement et des exports de format pour une distribution fluide sur les plateformes.
Que diriez-vous d'un court-métrage de 50 secondes qui accueille les nouvelles recrues, en se concentrant sur "l'engagement à la formation culturelle" grâce à une approche innovante de "générateur d'avatar AI" ? Cette pièce doit être chaleureuse et contemporaine, utilisant des visuels lumineux et une voix invitante et rassurante pour instaurer un ton positif. Intégrez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir les visuels d'accueil, et mettez en avant le rôle des avatars AI dans les expériences d'intégration personnalisées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Stimulez l'engagement à la formation culturelle.
Améliorez l'engagement des employés et la rétention des connaissances pour la formation culturelle avec du contenu vidéo dynamique généré par AI.
Inspirez une culture d'entreprise positive.
Créez des communications internes inspirantes et motivantes pour favoriser un environnement de travail positif et renforcer les liens entre les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de générateur de culture organisationnelle ?
HeyGen permet aux professionnels des RH de favoriser un environnement de travail positif en créant des communications internes engageantes. Utilisez les avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour exprimer efficacement et de manière cohérente votre déclaration de culture d'entreprise.
Quel rôle jouent les avatars AI de HeyGen dans les initiatives de culture d'entreprise ?
Les avatars AI de HeyGen améliorent considérablement l'engagement des employés dans les initiatives de culture d'entreprise. Ils délivrent des messages cohérents et personnalisés pour la formation et les mises à jour, rendant les communications internes plus dynamiques et percutantes à travers votre organisation.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes pour l'engagement à la formation culturelle ?
Absolument. HeyGen facilite la génération de vidéos pour l'engagement à la formation culturelle en utilisant des modèles et des scènes professionnels. Vous pouvez facilement convertir des scripts en vidéos soignées avec des avatars AI et une génération de voix off intégrée, garantissant une expérience d'apprentissage captivante.
Comment HeyGen soutient-il les professionnels des RH dans la transformation organisationnelle ?
HeyGen fournit aux professionnels des RH des outils puissants pour la transformation organisationnelle, simplifiant la création de communications internes convaincantes. Cette plateforme aide à articuler de nouvelles stratégies, à renforcer la culture d'entreprise souhaitée et à stimuler l'engagement des employés grâce à un contenu vidéo professionnel et évolutif.